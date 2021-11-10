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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/rossiya-1758424597.html
Наталия Орейро получила российский паспорт
Наталия Орейро получила российский паспорт - РИА Новости, 10.11.2021
Наталия Орейро получила российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:14
2021-11-10T17:05
культура
наталия орейро
россия
в мире
владимир путин
аргентина
дмитрий феоктистов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости.Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках."Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.Указ о присвоении ей гражданства подписал президент Владимир Путин в конце октября. Тогда певица поблагодарила государство за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.Ранее она отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
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наталия орейро, россия, в мире, владимир путин, аргентина, дмитрий феоктистов
16:14 10.11.2021 (обновлено: 17:05 10.11.2021)
 
Наталия Орейро получила российский паспорт

Посол в Аргентине Феоктистов вручил российский паспорт актрисе и певице Наталии Орейро

© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости.
Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.
"Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.
Указ о присвоении ей гражданства подписал президент Владимир Путин в конце октября. Тогда певица поблагодарила государство за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.
Ранее она отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.
Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 18:35
Известные иностранцы, получившие российское гражданство
 
КультураНаталия ОрейроРоссияВ миреВладимир ПутинАргентинаДмитрий Феоктистов
 
 
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