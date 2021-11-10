https://ria.ru/20211110/rossiya-1758424597.html

Наталия Орейро получила российский паспорт

Наталия Орейро получила российский паспорт - РИА Новости, 10.11.2021

Наталия Орейро получила российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:14

2021-11-10T16:14

2021-11-10T17:05

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дмитрий феоктистов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноя — РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, передает корреспондент РИА Новости.Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках."Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.Указ о присвоении ей гражданства подписал президент Владимир Путин в конце октября. Тогда певица поблагодарила государство за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.Ранее она отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".

https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html

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2021

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наталия орейро, россия, в мире, владимир путин, аргентина, дмитрий феоктистов