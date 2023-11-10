https://ria.ru/20231110/noski-1908741908.html

Пенсионер МВД России из Калужской области вяжет носки для участников СВО

Пенсионер МВД России из Калужской области вяжет носки для участников СВО - РИА Новости, 10.11.2023

Пенсионер МВД России из Калужской области вяжет носки для участников СВО

Пенсионер МВД из Калужской области Иван Иванович Паршиков рассказал РИА Новости о своем увлечении вязанием и о том, что уже "обвязал" всю семью и коллег, а... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:49

2023-11-10T17:49

2023-11-10T17:49

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калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пенсионер МВД из Калужской области Иван Иванович Паршиков рассказал РИА Новости о своем увлечении вязанием и о том, что уже "обвязал" всю семью и коллег, а теперь вяжет носки и варежки российским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. Общественный совет при администрации Бабынинского района Калужской области на днях объявил акцию "Передай теплоту рук, свяжи носки нашим солдатам". Как рассказала РИА Новости член общественного совета и глава женсовета района Роза Шкинева, одним из первых откликнулся на призыв житель поселка Газопровод Иван Иванович Паршиков. Он передал связанные своими руками теплые носки и варежки для бойцов. Иван Иванович рассказал РИА Новости, что вязать начал в конце 1970-х. "Еще теща была жива. Она держала овец, и попросила почистить их загон, я почистил, и она подарила мне большой клубок пряжи. Ну, куда его девать? Я умел вязать крючком, но решил попробовать связать на спицах что попроще - носки. Потом попробовал связать двойной вязкой себе перчатки. Потом теща мне подарила мешок шерсти. Мне из нее спряли нитки, много клубков. Ну и я начал вязать понемногу, в основном носки, кому надо", - рассказал собеседник. Иван Иванович с гордостью подчеркивает, что является пенсионером МВД. Служил в милиции, в 1997 году ушел в запас в звании старшего лейтенанта. Рассказывает, что, как и многие на его месте, на пенсии пошел работать в охрану. И там его хобби получило новый виток. "Там сутками дежуришь, делать нечего, особенно зимой. И я вязал. Друзьям и начальникам вязал варежки с указательным пальцем, для удобства. А месяца полтора назад ушел с работы. Времени свободного сейчас много, сижу и вяжу", - говорит пенсионер. Сейчас Паршиков готовит новую партию носков для бойцов. Отмечает, у него много цветной пряжи – недавно, например, связал внучке по ее просьбе разноцветные носки. Но бойцам, говорит, подбирает пряжу серого цвета, из натуральной шерсти.

https://ria.ru/20231018/gumgruz-1903649890.html

калужская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калужская область