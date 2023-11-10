https://ria.ru/20231110/nato-1908736401.html

Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса

Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса - РИА Новости, 10.11.2023

Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы "пренебрежении контролем над вооружениями". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:46

2023-11-10T17:46

2023-11-10T17:46

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы "пренебрежении контролем над вооружениями". "Россия подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями. На этой неделе она вышла из Договора ДОВСЕ, тем самым она отошла от всех крупных договоров по контролю над вооружениями… Все это делает мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО. Лидеры НАТО договорились усиливать нашу оборону", - сказал он на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве заявил, что НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В российском МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Страны НАТО объявили во вторник о намерении приостановить участие в договоре в связи с завершением процедуры выходы РФ. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, а также только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-11-10T17:46 true PT1M33S

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йенс столтенберг, нато, борис писториус, в мире, довсе, россия