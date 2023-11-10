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И.о. главы Подольска заявил, что обрушение моста не связано с терактом - РИА Новости, 10.11.2023
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14:25 10.11.2023 (обновлено: 15:09 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/most-1908668957.html
И.о. главы Подольска заявил, что обрушение моста не связано с терактом
И.о. главы Подольска заявил, что обрушение моста не связано с терактом - РИА Новости, 10.11.2023
И.о. главы Подольска заявил, что обрушение моста не связано с терактом
Обрушение части моста в Подольске не связано с террористическим актом, точные причины выясняются, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:25
2023-11-10T15:09
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обрушение части моста в Подольске не связано с террористическим актом, точные причины выясняются, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале."В связи с происшествием на мосту автодороги "Кутьино - Дубровицы" выехал на место. Вместе с профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются", - отметил Артамонов.Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение муниципалитетам и ГБУ "Мосавтодор" провести обследование всех мостовых конструкций на территории Московской области."Максимально уделим внимание пострадавшей. Алла Н. одна ехала на машине через мост, когда произошло обрушение, к счастью, она не получила серьезных травм. Сейчас женщина находится под присмотром медиков. Окажем ей всю необходимую помощь", - сказал Артамонов. Также и.о. главы добавил, что восстановительные работы на обрушенном мосту в Подольске начнутся сразу после окончания следствия.Ранее исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что в связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", движение на участке временно закрыто. На месте работают все оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. По данным регионального Минздрава, один человек пострадал в результате обрушения части моста в Подольске, он находится в состоянии средней степени тяжести.Очевидец события Василий прокомментировал момент обрушения моста и спасения девушки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольска, очевидец ехал на бетономешалке за машиной пострадавшей женщины, и ему чудом удалось не рухнуть вслед за ней."Ехал. Грохот какой-то услышал, чуть ближе подъехали, увидели, что мост обвалился. Там ещё какой-то мужчина подъехал. Пошли посмотреть, достали женщину оттуда. Ходить не могла, я мне на плечи посадил, поддерживал, вынесли сюда, вызвали скорую, МЧС", - рассказал очевидец, оказавший помощь пострадавшей женщине. Также он добавил, что ехал с работы на грузовой машине, а после отметил, что полиция и скорая помощь приехали быстро, минут за 10.Ранее исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что в связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", движение на участке временно закрыто. На месте работают все оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. По данным регионального Минздрава, один человек пострадал в результате обрушения части моста в Подольске, он находится в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20231019/most-1903739434.html
https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html
https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html
подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
И.о. главы Подольска заявил, что обрушение моста не связано с терактом

И.о. главы Подольска: обрушение моста через Пахру не связано с терактом

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramОбрушившийся мост через реку Пахра в Подмосковье. 10 ноября 2023
Обрушившийся мост через реку Пахра в Подмосковье. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Обрушившийся мост через реку Пахра в Подмосковье. 10 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Обрушение части моста в Подольске не связано с террористическим актом, точные причины выясняются, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
"В связи с происшествием на мосту автодороги "Кутьино - Дубровицы" выехал на место. Вместе с профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются", - отметил Артамонов.
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Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение муниципалитетам и ГБУ "Мосавтодор" провести обследование всех мостовых конструкций на территории Московской области.
"Максимально уделим внимание пострадавшей. Алла Н. одна ехала на машине через мост, когда произошло обрушение, к счастью, она не получила серьезных травм. Сейчас женщина находится под присмотром медиков. Окажем ей всю необходимую помощь", - сказал Артамонов. Также и.о. главы добавил, что восстановительные работы на обрушенном мосту в Подольске начнутся сразу после окончания следствия.
Ранее исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что в связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", движение на участке временно закрыто. На месте работают все оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. По данным регионального Минздрава, один человек пострадал в результате обрушения части моста в Подольске, он находится в состоянии средней степени тяжести.
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Очевидец события Василий прокомментировал момент обрушения моста и спасения девушки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольска, очевидец ехал на бетономешалке за машиной пострадавшей женщины, и ему чудом удалось не рухнуть вслед за ней.
"Ехал. Грохот какой-то услышал, чуть ближе подъехали, увидели, что мост обвалился. Там ещё какой-то мужчина подъехал. Пошли посмотреть, достали женщину оттуда. Ходить не могла, я мне на плечи посадил, поддерживал, вынесли сюда, вызвали скорую, МЧС", - рассказал очевидец, оказавший помощь пострадавшей женщине. Также он добавил, что ехал с работы на грузовой машине, а после отметил, что полиция и скорая помощь приехали быстро, минут за 10.
Ранее исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил, что в связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", движение на участке временно закрыто. На месте работают все оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. По данным регионального Минздрава, один человек пострадал в результате обрушения части моста в Подольске, он находится в состоянии средней степени тяжести.
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