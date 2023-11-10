С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду

Дизайнер Лилит Меликян со своей командой шьет одежду и делает аксессуары, но не создавала модный дом. Она возглавляет культурный центр "Терян".
"У нас нет желания создать что-то модное. Я вообще не модельер, не знаю, что такое мода и не слежу за трендами. Одежда должна быть удобной", – рассказала Меликян.
Дизайнер Лилит Меликян со своей командой шьет одежду и делает аксессуары, но не создавала модный дом. Она возглавляет культурный центр "Терян".
"У нас нет желания создать что-то модное. Я вообще не модельер, не знаю, что такое мода и не слежу за трендами. Одежда должна быть удобной", – рассказала Меликян.
Одежда, которую делают в центре, – копии.
"Мы исследуем исторические наряды в музеях и воссоздаем в том числе в современном виде. На подиум выводим уже стилизованные модели. Есть коллекционеры, которые хотят иметь копии музейных экспонатов, – это тоже один из видов нашей деятельности", – поделилась Меликян.
Также в центре для пошива одежды используют мотивы и орнаменты армянского ковра.
Одежда, которую делают в центре, – копии.
"Мы исследуем исторические наряды в музеях и воссоздаем в том числе в современном виде. На подиум выводим уже стилизованные модели. Есть коллекционеры, которые хотят иметь копии музейных экспонатов, – это тоже один из видов нашей деятельности", – поделилась Меликян.
Также в центре для пошива одежды используют мотивы и орнаменты армянского ковра.
Узоры на одежде Центра выполнена в технике батик.
"Когда я училась во Франции техники батик, то думала, что там никого уже ничем не удивишь, кроме как своим – национальным. Вернулась в Армению и начала рисовать наши узоры в технике батик и шить одежду", – отметила Меликян.
Узоры на одежде Центра выполнена в технике батик.
"Когда я училась во Франции техники батик, то думала, что там никого уже ничем не удивишь, кроме как своим – национальным. Вернулась в Армению и начала рисовать наши узоры в технике батик и шить одежду", – отметила Меликян.
Лилит принимает на работу армян-беженцев: в том числе из Нагорного Карабаха и Сирии.
Лилит принимает на работу армян-беженцев: в том числе из Нагорного Карабаха и Сирии.
В центре "Терян" работают более 100 человек, а 44 из них занимаются только вышивкой.
В центре "Терян" работают более 100 человек, а 44 из них занимаются только вышивкой.
Центр не участвует в неделях моды.
"Мы дизайнеры, которые рассказывают про историю, а не тренды, как это бывает на неделях моды. Но мы участвуем в этнических выставках, и обычно возвращаемся с наградами. Кроме того, мы работаем с музеями, в том числе и с армянскими в мире", – подчеркнула дизайнер.
Центр не участвует в неделях моды.
"Мы дизайнеры, которые рассказывают про историю, а не тренды, как это бывает на неделях моды. Но мы участвуем в этнических выставках, и обычно возвращаемся с наградами. Кроме того, мы работаем с музеями, в том числе и с армянскими в мире", – подчеркнула дизайнер.
При этом одежда все же продается – под своим брендом Taraz&Art.
Тараз — это армянский национальный костюм.
При этом одежда все же продается – под своим брендом Taraz&Art.
Тараз — это армянский национальный костюм.
Бренд создал платье для Ким Кардашьян, этнической армянки, во время ее визита в страну.
Бренд создал платье для Ким Кардашьян, этнической армянки, во время ее визита в страну.
Во время пандемии коронавируса Лилит закрыла все бутики. После снятия ограничений не стала открывать новые.
Кроме того, центр "Терян" проводит ворк-шопы и обучает мастеров по всей стране.
Как заверила Меликян, любой может зайти в гости и узнать больше о национальном костюме Армении.
Знакомство с Лилит Меликян прошло в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.
Во время пандемии коронавируса Лилит закрыла все бутики. После снятия ограничений не стала открывать новые.
Кроме того, центр "Терян" проводит ворк-шопы и обучает мастеров по всей стране.
Как заверила Меликян, любой может зайти в гости и узнать больше о национальном костюме Армении.
Знакомство с Лилит Меликян прошло в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.