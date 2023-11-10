С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду

© Фото : Элиза Крикорян

Дизайнер Лилит Меликян со своей командой шьет одежду и делает аксессуары, но не создавала модный дом. Она возглавляет культурный центр "Терян".

"У нас нет желания создать что-то модное. Я вообще не модельер, не знаю, что такое мода и не слежу за трендами. Одежда должна быть удобной", – рассказала Меликян.