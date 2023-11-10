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С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду - РИА Новости, 10.11.2023
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Культура
 
05:00 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/moda-1906700045.html
С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду
С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду - РИА Новости, 10.11.2023
С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду
Национальные мотивы все чаще стали появляться на неделях высокой моды. Локальная культура – тренд последних лет. Однако не все считают производимую одежу –... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:00
2023-11-10T05:00
культура
стиль жизни
армения
франция
нагорный карабах
искусство
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальные мотивы все чаще стали появляться на неделях высокой моды. Локальная культура – тренд последних лет. Однако не все считают производимую одежу – модой. Например, армянский дизайнер Лилит Меликян называй свой бренд искусством. Подробнее – в фотоленте РИА Новости.
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стиль жизни, фото, армения, франция, нагорный карабах, искусство
Культура, Стиль жизни, Армения, Франция, Нагорный Карабах, Искусство

С национальным акцентом: как ковер превратить в модную одежду

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальные мотивы все чаще стали появляться на неделях высокой моды. Локальная культура – тренд последних лет. Однако не все считают производимую одежу – модой. Например, армянский дизайнер Лилит Меликян называй свой бренд искусством. Подробнее – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Элиза Крикорян

Дизайнер Лилит Меликян со своей командой шьет одежду и делает аксессуары, но не создавала модный дом. Она возглавляет культурный центр "Терян".

"У нас нет желания создать что-то модное. Я вообще не модельер, не знаю, что такое мода и не слежу за трендами. Одежда должна быть удобной", – рассказала Меликян.

Дизайнер Лилит Меликян

Дизайнер Лилит Меликян со своей командой шьет одежду и делает аксессуары, но не создавала модный дом. Она возглавляет культурный центр "Терян".

"У нас нет желания создать что-то модное. Я вообще не модельер, не знаю, что такое мода и не слежу за трендами. Одежда должна быть удобной", – рассказала Меликян.

© Фото : Элиза Крикорян
1 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Одежда, которую делают в центре, – копии.

"Мы исследуем исторические наряды в музеях и воссоздаем в том числе в современном виде. На подиум выводим уже стилизованные модели. Есть коллекционеры, которые хотят иметь копии музейных экспонатов, – это тоже один из видов нашей деятельности", – поделилась Меликян.

Также в центре для пошива одежды используют мотивы и орнаменты армянского ковра.

Одежда дизайнера Лилит Меликян

Одежда, которую делают в центре, – копии.

"Мы исследуем исторические наряды в музеях и воссоздаем в том числе в современном виде. На подиум выводим уже стилизованные модели. Есть коллекционеры, которые хотят иметь копии музейных экспонатов, – это тоже один из видов нашей деятельности", – поделилась Меликян.

Также в центре для пошива одежды используют мотивы и орнаменты армянского ковра.

© Фото : Элиза Крикорян
2 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Узоры на одежде Центра выполнена в технике батик.

"Когда я училась во Франции техники батик, то думала, что там никого уже ничем не удивишь, кроме как своим – национальным. Вернулась в Армению и начала рисовать наши узоры в технике батик и шить одежду", – отметила Меликян.

Одежда дизайнера Лилит Меликян

Узоры на одежде Центра выполнена в технике батик.

"Когда я училась во Франции техники батик, то думала, что там никого уже ничем не удивишь, кроме как своим – национальным. Вернулась в Армению и начала рисовать наши узоры в технике батик и шить одежду", – отметила Меликян.

© Фото : Элиза Крикорян
3 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Лилит принимает на работу армян-беженцев: в том числе из Нагорного Карабаха и Сирии.

Пошив одежды дизайнера Лилит Меликян

Лилит принимает на работу армян-беженцев: в том числе из Нагорного Карабаха и Сирии.

© Фото : Элиза Крикорян
4 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

В центре "Терян" работают более 100 человек, а 44 из них занимаются только вышивкой.

Пошив одежды дизайнера Лилит Меликян

В центре "Терян" работают более 100 человек, а 44 из них занимаются только вышивкой.

© Фото : Элиза Крикорян
5 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Центр не участвует в неделях моды.

"Мы дизайнеры, которые рассказывают про историю, а не тренды, как это бывает на неделях моды. Но мы участвуем в этнических выставках, и обычно возвращаемся с наградами. Кроме того, мы работаем с музеями, в том числе и с армянскими в мире", – подчеркнула дизайнер.

Одежда дизайнера Лилит Меликян

Центр не участвует в неделях моды.

"Мы дизайнеры, которые рассказывают про историю, а не тренды, как это бывает на неделях моды. Но мы участвуем в этнических выставках, и обычно возвращаемся с наградами. Кроме того, мы работаем с музеями, в том числе и с армянскими в мире", – подчеркнула дизайнер.

© Фото : Элиза Крикорян
6 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

При этом одежда все же продается – под своим брендом Taraz&Art.

Тараз — это армянский национальный костюм.

Одежда дизайнера Лилит Меликян

При этом одежда все же продается – под своим брендом Taraz&Art.

Тараз — это армянский национальный костюм.

© Фото : Элиза Крикорян
7 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Бренд создал платье для Ким Кардашьян, этнической армянки, во время ее визита в страну.

Пошив одежды дизайнера Лилит Меликян

Бренд создал платье для Ким Кардашьян, этнической армянки, во время ее визита в страну.

© Фото : Элиза Крикорян
8 из 9
© Фото : Элиза Крикорян

Во время пандемии коронавируса Лилит закрыла все бутики. После снятия ограничений не стала открывать новые.

Кроме того, центр "Терян" проводит ворк-шопы и обучает мастеров по всей стране.

Как заверила Меликян, любой может зайти в гости и узнать больше о национальном костюме Армении.

Знакомство с Лилит Меликян прошло в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.

Одежда дизайнера Лилит Меликян

Во время пандемии коронавируса Лилит закрыла все бутики. После снятия ограничений не стала открывать новые.

Кроме того, центр "Терян" проводит ворк-шопы и обучает мастеров по всей стране.

Как заверила Меликян, любой может зайти в гости и узнать больше о национальном костюме Армении.

Знакомство с Лилит Меликян прошло в рамках медиа-ассамблеи "Россия-Армения: партнерство во имя будущего". В числе организаторов площадки – Cоюз журналистов России и Национальная комиссия телевидения и радио Армении при поддержке Фонда президентских грантов.

© Фото : Элиза Крикорян
9 из 9
 
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