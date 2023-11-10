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Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях - РИА Новости, 10.11.2023
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Религия
 
21:51 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/missiya-1908783521.html
Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях
Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях - РИА Новости, 10.11.2023
Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях
Патриаршая гуманитарная миссия на новых территориях объединяет людей доброй воли, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T21:51
2023-11-10T21:51
религия
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Патриаршая гуманитарная миссия на новых территориях объединяет людей доброй воли, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной проведению XI Общецерковного съезда по социальному служению, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). Синод Русской православной церкви учредил патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 24 августа. "Эта миссия была создана решением Священного синода в конце лета, и она создана для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от военных действий на новых территориях. Это и мирные жители, которые пострадали из-за наводнения после подрыва ГЭС. Это и воины, которые там находятся в больницах и в госпиталях. Это и люди, которые потеряли свое жилье. Это и дети, у которых нет учебников достаточного количества… Задача миссии объединить всех людей доброй воли, которые помогают на новых территориях. Мы встречались с руководителями этих территорий, обсуждали вопросы взаимодействия. Это разные организации: и недавно созданный фонд "Защитники Отечества", это и епархии нашей церкви. Это и простые люди, которые хотят помочь. Это другие общественные организации. Надеюсь, что мы на съезде обсудим, и деятельность миссии принесёт больше радости людям, которые нуждаются в помощи", – сказал он. Общецерковный съезд по социальному служению пройдет в Москве 12-15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. Русская Православная Церковь – один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысяч социальных проектов. Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут представлены на нем, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции.
https://ria.ru/20231011/obitel-1901900545.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, русская православная церковь
Религия, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Русская православная церковь
Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях

Епископ Пантелеимон: патриаршая гуманитарная миссия создана, чтобы помочь людям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)
Руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Патриаршая гуманитарная миссия на новых территориях объединяет людей доброй воли, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной проведению XI Общецерковного съезда по социальному служению, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).
Синод Русской православной церкви учредил патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 24 августа.
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11 октября, 03:15
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"Эта миссия была создана решением Священного синода в конце лета, и она создана для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от военных действий на новых территориях. Это и мирные жители, которые пострадали из-за наводнения после подрыва ГЭС. Это и воины, которые там находятся в больницах и в госпиталях. Это и люди, которые потеряли свое жилье. Это и дети, у которых нет учебников достаточного количества… Задача миссии объединить всех людей доброй воли, которые помогают на новых территориях. Мы встречались с руководителями этих территорий, обсуждали вопросы взаимодействия. Это разные организации: и недавно созданный фонд "Защитники Отечества", это и епархии нашей церкви. Это и простые люди, которые хотят помочь. Это другие общественные организации. Надеюсь, что мы на съезде обсудим, и деятельность миссии принесёт больше радости людям, которые нуждаются в помощи", – сказал он.
Общецерковный съезд по социальному служению пройдет в Москве 12-15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. Русская Православная Церковь – один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысяч социальных проектов.
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Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут представлены на нем, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции.
 
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