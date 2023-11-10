https://ria.ru/20231110/missiya-1908783521.html

Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях

Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях - РИА Новости, 10.11.2023

Епископ рассказал о патриаршей гуманитарной миссии на новых территориях

Патриаршая гуманитарная миссия на новых территориях объединяет людей доброй воли, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:51

2023-11-10T21:51

2023-11-10T21:51

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Патриаршая гуманитарная миссия на новых территориях объединяет людей доброй воли, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной проведению XI Общецерковного съезда по социальному служению, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). Синод Русской православной церкви учредил патриаршую гуманитарную миссию на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 24 августа. "Эта миссия была создана решением Священного синода в конце лета, и она создана для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от военных действий на новых территориях. Это и мирные жители, которые пострадали из-за наводнения после подрыва ГЭС. Это и воины, которые там находятся в больницах и в госпиталях. Это и люди, которые потеряли свое жилье. Это и дети, у которых нет учебников достаточного количества… Задача миссии объединить всех людей доброй воли, которые помогают на новых территориях. Мы встречались с руководителями этих территорий, обсуждали вопросы взаимодействия. Это разные организации: и недавно созданный фонд "Защитники Отечества", это и епархии нашей церкви. Это и простые люди, которые хотят помочь. Это другие общественные организации. Надеюсь, что мы на съезде обсудим, и деятельность миссии принесёт больше радости людям, которые нуждаются в помощи", – сказал он. Общецерковный съезд по социальному служению пройдет в Москве 12-15 ноября. В нем примут участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Главной темой станет помощь беженцам и пострадавшим в зоне СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. Русская Православная Церковь – один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысяч социальных проектов. Более 1100 человек, в том числе из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии примут участие в съезде РПЦ по социальному служению. Представители ВОЗ и Международного комитета красного креста также будут представлены на нем, как и епархии РПЦ из Европы, которые присоединятся к доступной на сайте отдела трансляции.

https://ria.ru/20231011/obitel-1901900545.html

https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, русская православная церковь