https://ria.ru/20231110/matvienko-1908637017.html
Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер"
Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер" - РИА Новости, 10.11.2023
Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала выпускницам Второго международного потока образовательной программы "Женщина - лидер" реализовать себя, не только... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:07
2023-11-10T13:07
2023-11-10T13:07
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала выпускницам Второго международного потока образовательной программы "Женщина - лидер" реализовать себя, не только строя карьеру, но и создав семью и воспитывая детей."Хочу пожелать вам всем реализации и второй части, может быть, главной части нашей жизни - создать замечательную семью, родить детей, воспитать их как настоящих граждан нашей страны", - сказала Матвиенко.Она отметила, что есть категория женщин, которые считают, что для них главное - карьера, "семья - потом, дети - потом, а потом уже поздно"."А счастье любого человека, и мужчины, а женщины особенно - когда ты в этой жизни сумел себя реализовать и показать, чего ты стоишь, а когда ты приходишь домой - а тебя ждет любимый муж, тебя ждут дети", - отметила Матвиенко.Спикер подчеркнула, что в этом зале собрались "девушки карьерные", но нужно помнить, что полное счастье - "когда дома ждут любимые люди".Матвиенко рассказала, что программа "Женщина - лидер" задумывалась прежде всего как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. Первоначально в ней принимали участие только российские женщины. Но за достаточно короткий срок программа получила широкую известность и за пределами нашей страны. В связи с этим возникла идея организовать международный трек программы."Первый поток обучения с участием представительниц зарубежных стран состоялся в прошлом году. Он прошел более чем успешно, интерес к образовательной программе вырос. И в вашем потоке число заявок на участие в программе превысило количество мест уже в шесть раз. Считаю, что это показатель и качества обучения, и востребованности тех навыков и знаний, которые дает программа", - сказала политик.Матвиенко выразила уверенность в том, что после завершения программы сотрудничество с выпускницами продолжится, в том числе в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума.
https://ria.ru/20231020/zhenschina-1904175109.html
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РИА Новости
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер"
Матвиенко напомнила участницам программы "Женщина — лидер" о важности семьи
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала выпускницам Второго международного потока образовательной программы "Женщина - лидер" реализовать себя, не только строя карьеру, но и создав семью и воспитывая детей.
"Хочу пожелать вам всем реализации и второй части, может быть, главной части нашей жизни - создать замечательную семью, родить детей, воспитать их как настоящих граждан нашей страны", - сказала Матвиенко.
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Она отметила, что есть категория женщин, которые считают, что для них главное - карьера, "семья - потом, дети - потом, а потом уже поздно".
«
"А счастье любого человека, и мужчины, а женщины особенно - когда ты в этой жизни сумел себя реализовать и показать, чего ты стоишь, а когда ты приходишь домой - а тебя ждет любимый муж, тебя ждут дети", - отметила Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что в этом зале собрались "девушки карьерные", но нужно помнить, что полное счастье - "когда дома ждут любимые люди".
Матвиенко рассказала, что программа "Женщина - лидер" задумывалась прежде всего как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. Первоначально в ней принимали участие только российские женщины. Но за достаточно короткий срок программа получила широкую известность и за пределами нашей страны. В связи с этим возникла идея организовать международный трек программы.
«
"Первый поток обучения с участием представительниц зарубежных стран состоялся в прошлом году. Он прошел более чем успешно, интерес к образовательной программе вырос. И в вашем потоке число заявок на участие в программе превысило количество мест уже в шесть раз. Считаю, что это показатель и качества обучения, и востребованности тех навыков и знаний, которые дает программа", - сказала политик.
Матвиенко выразила уверенность в том, что после завершения программы сотрудничество с выпускницами продолжится, в том числе в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума.
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