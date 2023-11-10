https://ria.ru/20231110/matvienko-1908637017.html

Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер"

Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер" - РИА Новости, 10.11.2023

Матвиенко поприветствовала участниц программы "Женщина — лидер"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала выпускницам Второго международного потока образовательной программы "Женщина - лидер" реализовать себя, не только... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:07

2023-11-10T13:07

2023-11-10T13:07

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала выпускницам Второго международного потока образовательной программы "Женщина - лидер" реализовать себя, не только строя карьеру, но и создав семью и воспитывая детей."Хочу пожелать вам всем реализации и второй части, может быть, главной части нашей жизни - создать замечательную семью, родить детей, воспитать их как настоящих граждан нашей страны", - сказала Матвиенко.Она отметила, что есть категория женщин, которые считают, что для них главное - карьера, "семья - потом, дети - потом, а потом уже поздно"."А счастье любого человека, и мужчины, а женщины особенно - когда ты в этой жизни сумел себя реализовать и показать, чего ты стоишь, а когда ты приходишь домой - а тебя ждет любимый муж, тебя ждут дети", - отметила Матвиенко.Спикер подчеркнула, что в этом зале собрались "девушки карьерные", но нужно помнить, что полное счастье - "когда дома ждут любимые люди".Матвиенко рассказала, что программа "Женщина - лидер" задумывалась прежде всего как социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. Первоначально в ней принимали участие только российские женщины. Но за достаточно короткий срок программа получила широкую известность и за пределами нашей страны. В связи с этим возникла идея организовать международный трек программы."Первый поток обучения с участием представительниц зарубежных стран состоялся в прошлом году. Он прошел более чем успешно, интерес к образовательной программе вырос. И в вашем потоке число заявок на участие в программе превысило количество мест уже в шесть раз. Считаю, что это показатель и качества обучения, и востребованности тех навыков и знаний, которые дает программа", - сказала политик.Матвиенко выразила уверенность в том, что после завершения программы сотрудничество с выпускницами продолжится, в том числе в рамках проектной деятельности Совета Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20231020/zhenschina-1904175109.html

https://ria.ru/20230605/forum-1876173781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф