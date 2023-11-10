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Лавров рассказал о целях России в качестве председателя БРИКС - РИА Новости, 10.11.2023
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15:01 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/lavrov-1908679953.html
Лавров рассказал о целях России в качестве председателя БРИКС
Лавров рассказал о целях России в качестве председателя БРИКС - РИА Новости, 10.11.2023
Лавров рассказал о целях России в качестве председателя БРИКС
Россия в рамках председательства в БРИКС нацелена на всестороннее укрепление стратегического партнерства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:01
2023-11-10T15:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия в рамках председательства в БРИКС нацелена на всестороннее укрепление стратегического партнерства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все мы свидетели тектонических сдвигов на международной арене. На наших глазах формируется более справедливое многополярное мироустройство. Его отличительной чертой является стремление все большего числа государств глобального Юга и Востока укреплять свой суверенитет и самобытность, проводить независимый внешнеполитический курс, опираться на коренные национальные интересы. Закономерное следствие этих тенденций - мощный всплеск интереса к БРИКС", - сказал он в видеообращении к участникам Пятого международного муниципального форума стран БРИКС+. Как отметил Лавров, результатом роста заинтересованности в сотрудничестве с БРИКС стало историческое решение о приглашении в его состав шести новых участников с 1 января 2024 года. При этом, как отметил глава МИД РФ, есть "немало" и потенциальных участников этого объединения. "В следующем году председательство в БРИКС переходит к Российской Федерации. Мы нацелены, на продуктивную энергичную работу по укреплению стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил Лавров. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20231110/internet-1908609747.html
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в мире, россия, юг, бразилия, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Юг, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров рассказал о целях России в качестве председателя БРИКС

Лавров: Россия в качестве председателя БРИКС нацелена на укрепление партнерства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. Россия в рамках председательства в БРИКС нацелена на всестороннее укрепление стратегического партнерства, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все мы свидетели тектонических сдвигов на международной арене. На наших глазах формируется более справедливое многополярное мироустройство. Его отличительной чертой является стремление все большего числа государств глобального Юга и Востока укреплять свой суверенитет и самобытность, проводить независимый внешнеполитический курс, опираться на коренные национальные интересы. Закономерное следствие этих тенденций - мощный всплеск интереса к БРИКС", - сказал он в видеообращении к участникам Пятого международного муниципального форума стран БРИКС+.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Как отметил Лавров, результатом роста заинтересованности в сотрудничестве с БРИКС стало историческое решение о приглашении в его состав шести новых участников с 1 января 2024 года. При этом, как отметил глава МИД РФ, есть "немало" и потенциальных участников этого объединения.
«
"В следующем году председательство в БРИКС переходит к Российской Федерации. Мы нацелены, на продуктивную энергичную работу по укреплению стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил Лавров.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.
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