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Эрдоган призвал открыть коридор для вывоза пострадавших из Газы

Эрдоган призвал открыть коридор для вывоза пострадавших из Газы - РИА Новости, 10.11.2023

Эрдоган призвал открыть коридор для вывоза пострадавших из Газы

Анкара нацелена на открытие коридора для вывоза раненых из Газы, получает позитивные сигналы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:15

2023-11-10T10:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

хамас

израиль

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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Анкара нацелена на открытие коридора для вывоза раненых из Газы, получает позитивные сигналы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Наше желание здесь - не только коридор для прохождения гуманитарной помощи. Мы также хотим усилить давление на Израиль, чтобы обеспечить проход раненых угнетенных палестинцев. Наша цель - обеспечить проход всех этих людей из Газы в пункты, где мы можем оказать медицинскую помощь. Это и онкологические больные, и легко- и тяжелораненые. Если этот коридор будет открыт, мы готовы доставить этих раненых и наших братьев и сестер с хроническими заболеваниями, такими как рак, в наши больницы. Мы завершили подготовку к этому, приходят какие-то позитивные сигналы в виде "давайте раненых и хронических больных". Если мы действительно сможем доставить их в наши больницы, мы выполним свой гуманитарный и исламский долг", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Ташкента. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, хамас, израиль, в мире, сектор газа, турция