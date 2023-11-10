https://ria.ru/20231110/kheykhe-1908605637.html

Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами

Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами - РИА Новости, 10.11.2023

Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами

Застрявших в пункте пропуска Хэйхэ россиян могут вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:50

2023-11-10T11:50

2023-11-10T12:12

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новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Застрявших в пункте пропуска Хэйхэ россиян могут вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России.Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве."В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".

https://ria.ru/20230401/puteshestviya-1862255456.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, туризм, хэйхэ, новости - туризм