https://ria.ru/20231110/kheykhe-1908605637.html
Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами
Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами - РИА Новости, 10.11.2023
Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами
Застрявших в пункте пропуска Хэйхэ россиян могут вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:50
2023-11-10T11:50
2023-11-10T12:12
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Застрявших в пункте пропуска Хэйхэ россиян могут вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России.Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве."В настоящее время правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".
https://ria.ru/20230401/puteshestviya-1862255456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, туризм, хэйхэ, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Туризм, Хэйхэ, Новости - Туризм
Застрявших в Китае россиян могут вернуть домой самолетами
Большинство застрявших в Хэйхэ россиян прибыли туда без визы в составе тургрупп
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Застрявших в пункте пропуска Хэйхэ россиян могут вернуть домой самолетами или через другие погранпереходы, сообщили РИА Новости в МИД России.
Как отметили в ведомстве, большинство оказавшихся в Хэйхэ российских граждан прибыли туда без визы в составе туристических групп. "На текущий момент обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в КНР с просьбой о содействии не поступало", - добавили в ведомстве.
"В настоящее время правительство Амурской области
активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок", - сказали в МИД.
Как отметили в МИД, возможности для срочного возвращения в Россию сохраняются "через другие пограничные переходы на российско-китайской государственной границе, а также посредством воздушного сообщения".
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