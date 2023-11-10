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Эрдоган заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников - РИА Новости, 10.11.2023
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10:06 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/khamas-1908577458.html
Эрдоган заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников
Эрдоган заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников - РИА Новости, 10.11.2023
Эрдоган заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников
Палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц, должен произойти обоюдный процесс освобождения израильтян и... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:06
2023-11-10T10:06
в мире
израиль
турция
палестина
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц, должен произойти обоюдный процесс освобождения израильтян и палестинцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Что касается вопроса о заложниках, то ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц. Наоборот, должно произойти освобождение палестинцев, удерживаемых Израилем. Если мы как Турция вмешиваемся, то Израиль должен немедленно освободить палестинцев, а, с другой стороны, израильтяне, удерживаемые ХАМАС, должны быть немедленно освобождены. Но здесь есть две вещи. Есть солдаты. Есть гражданские лица. У ХАМАС нет решимости не освобождать гражданских лиц, они говорят: "Мы освободим". Конечно, там есть солдаты. Среди этих солдат есть и высокие чины. Но беспринципность Израиля, который берет в заложники пяти-, десяти- и пятнадцатилетних детей, тоже очевидна. Если будут предприняты позитивные шаги, мы пойдем на любой риск и постараемся внести свой вклад в решение этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Ташкента. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
турция
палестина
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в мире, израиль, турция, палестина, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Палестина, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников

Эрдоган: ХАМАС не заинтересовано держать гражданских лиц в заложниках

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц, должен произойти обоюдный процесс освобождения израильтян и палестинцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Что касается вопроса о заложниках, то ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы держать в заложниках гражданских лиц. Наоборот, должно произойти освобождение палестинцев, удерживаемых Израилем. Если мы как Турция вмешиваемся, то Израиль должен немедленно освободить палестинцев, а, с другой стороны, израильтяне, удерживаемые ХАМАС, должны быть немедленно освобождены. Но здесь есть две вещи. Есть солдаты. Есть гражданские лица. У ХАМАС нет решимости не освобождать гражданских лиц, они говорят: "Мы освободим". Конечно, там есть солдаты. Среди этих солдат есть и высокие чины. Но беспринципность Израиля, который берет в заложники пяти-, десяти- и пятнадцатилетних детей, тоже очевидна. Если будут предприняты позитивные шаги, мы пойдем на любой риск и постараемся внести свой вклад в решение этого вопроса", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Ташкента.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
08:00
 
В миреИзраильТурцияПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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