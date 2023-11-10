В Смоленске впервые стартовал 24-часовой хакатон
В Смоленске впервые стартовал межрегиональный 24-часовой хакатон "Smolаthon"
Хакатон. Архивное фото
СМОЛЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Межрегиональный 24-часовой марафон по программированию впервые стартовал в Смоленске в пятницу, участники разработают ИT-решения для индустрии туризма Смоленской области, сообщает правительство региона.
Межрегиональный хакатон "Smolаthon" проходит с 10 по 11 ноября во дворце спорта "Юбилейный" при поддержке Минцифры России и АНО "Цифровая экономика".
В мероприятии участвуют школьники, студенты и молодые ИТ-специалисты из Смоленска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля, Рязани, Владимира, Дагестана, Курска, Брянска и других городов.
«
"Тематика заданий хакатона приурочена к 1160-летиею Смоленска. Каждой из 42 команд за 24 часа предлагается разработать ИT-решения для индустрии туризма Смоленской области. По регламенту хакатона права на все предложенные ИТ-решения переходят правительству Смоленской области как организатору марафона для дальнейшей проработки и применения в регионе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в преддверии марафона состоялся круглый стол "Разработка туркода 1160" с представителями ИТ- и туристической отраслей Смоленской области, в ходе которого эксперты подготовили рекомендации для участников хакатона и сформировали для них запрос – каких ИТ-решений не хватает региону для развития туризма.
В ходе соревнований командам будут помогать эксперты. По результатам судьи определят 10 команд-финалистов - по три из треков "Образовательные digital-решения" и "Игры и VR", а также четыре из трека "Платформенные решения".
Организаторами предусмотрены четыре приза, уточняют в правительстве Смоленской области. Три лучшие команды в обозначенных направлениях-треках получат ваучеры на 150 тысяч рублей, также заявлен специальный приз в виде ваучера на 50 тысяч рублей за лучшее решение для команды, состоящий из участников до 20 лет.