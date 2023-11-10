https://ria.ru/20231110/khakaton-1908723547.html

В Смоленске впервые стартовал 24-часовой хакатон

В Смоленске впервые стартовал 24-часовой хакатон - РИА Новости, 10.11.2023

В Смоленске впервые стартовал 24-часовой хакатон

Межрегиональный 24-часовой марафон по программированию впервые стартовал в Смоленске в пятницу, участники разработают ИT-решения для индустрии туризма... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:13

2023-11-10T17:13

2023-11-10T17:13

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смоленская область

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СМОЛЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Межрегиональный 24-часовой марафон по программированию впервые стартовал в Смоленске в пятницу, участники разработают ИT-решения для индустрии туризма Смоленской области, сообщает правительство региона. Межрегиональный хакатон "Smolаthon" проходит с 10 по 11 ноября во дворце спорта "Юбилейный" при поддержке Минцифры России и АНО "Цифровая экономика". В мероприятии участвуют школьники, студенты и молодые ИТ-специалисты из Смоленска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля, Рязани, Владимира, Дагестана, Курска, Брянска и других городов. "Тематика заданий хакатона приурочена к 1160-летиею Смоленска. Каждой из 42 команд за 24 часа предлагается разработать ИT-решения для индустрии туризма Смоленской области. По регламенту хакатона права на все предложенные ИТ-решения переходят правительству Смоленской области как организатору марафона для дальнейшей проработки и применения в регионе", - говорится в сообщении. Сообщается, что в преддверии марафона состоялся круглый стол "Разработка туркода 1160" с представителями ИТ- и туристической отраслей Смоленской области, в ходе которого эксперты подготовили рекомендации для участников хакатона и сформировали для них запрос – каких ИТ-решений не хватает региону для развития туризма. В ходе соревнований командам будут помогать эксперты. По результатам судьи определят 10 команд-финалистов - по три из треков "Образовательные digital-решения" и "Игры и VR", а также четыре из трека "Платформенные решения". Организаторами предусмотрены четыре приза, уточняют в правительстве Смоленской области. Три лучшие команды в обозначенных направлениях-треках получат ваучеры на 150 тысяч рублей, также заявлен специальный приз в виде ваучера на 50 тысяч рублей за лучшее решение для команды, состоящий из участников до 20 лет.

https://ria.ru/20231006/khakaton-1901077383.html

https://ria.ru/20210423/intellekt-1729661194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, смоленская область, смоленск, россия