https://ria.ru/20231110/kchr-1908595651.html
Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года
Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года - РИА Новости, 10.11.2023
Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года
Почти 500 придомовых и 150 общественных территорий будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:11
2023-11-10T11:11
2023-11-10T11:11
карачаево-черкесская республика
усть-джегута
карачаевск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. Почти 500 придомовых и 150 общественных территорий будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона. С момента начала реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии уже благоустроено более 400 дворовых и порядка 100 общественных территорий. До конца текущего года будут благоустроены 12 общественных и 56 дворовых территорий. Среди проектов, реализованных в этом году, Темрезов назвал Центральный парк в городах Усть-Джегута и Карачаевске. "Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроект "Жилье и городская среда"", - сообщил Темрезов. Глава региона напомнил также, что по его поручению до 1 марта следующего года в каждом населенном пункте республики будет установлена современная детская площадка – вне зависимости от участия населенных пунктов в федеральных проектах.
https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html
усть-джегута
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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усть-джегута, карачаевск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегута, Карачаевск, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. Почти 500 придомовых и 150 общественных территорий будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона.
С момента начала реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии уже благоустроено более 400 дворовых и порядка 100 общественных территорий.
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До конца текущего года будут благоустроены 12 общественных и 56 дворовых территорий.
Среди проектов, реализованных в этом году, Темрезов назвал Центральный парк в городах Усть-Джегута
и Карачаевске
.
"Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроект "Жилье и городская среда"", - сообщил Темрезов.
Глава региона напомнил также, что по его поручению до 1 марта следующего года в каждом населенном пункте республики будет установлена современная детская площадка – вне зависимости от участия населенных пунктов в федеральных проектах.