https://ria.ru/20231110/kchr-1908595651.html

Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года

Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года - РИА Новости, 10.11.2023

Темрезов: 500 дворов и 150 зон отдыха благоустроят в КЧР до конца 2024 года

Почти 500 придомовых и 150 общественных территорий будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:11

2023-11-10T11:11

2023-11-10T11:11

карачаево-черкесская республика

усть-джегута

карачаевск

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579987404_0:62:3001:1750_1920x0_80_0_0_9d42e8f044794a2e3452425fbbae5a6e.jpg

ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. Почти 500 придомовых и 150 общественных территорий будут благоустроены в Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2024 года, сообщил глава региона Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона. С момента начала реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии уже благоустроено более 400 дворовых и порядка 100 общественных территорий. До конца текущего года будут благоустроены 12 общественных и 56 дворовых территорий. Среди проектов, реализованных в этом году, Темрезов назвал Центральный парк в городах Усть-Джегута и Карачаевске. "Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроект "Жилье и городская среда"", - сообщил Темрезов. Глава региона напомнил также, что по его поручению до 1 марта следующего года в каждом населенном пункте республики будет установлена современная детская площадка – вне зависимости от участия населенных пунктов в федеральных проектах.

https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html

усть-джегута

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усть-джегута, карачаевск, рашид темрезов