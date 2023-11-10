https://ria.ru/20231110/intervyu-1908790247.html

Инна Рябенькая: когда начинается урок, волнение отходит на второй план

Инна Рябенькая: когда начинается урок, волнение отходит на второй план - РИА Новости, 10.11.2023

Инна Рябенькая: когда начинается урок, волнение отходит на второй план

РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T23:32

2023-11-10T23:32

2023-11-10T23:34

год педагога и наставника

южный федеральный университет

социальный навигатор

сн_образование

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Выпускница ЮФУ Инна Рябенькая, окончив магистратуру Физического факультета ЮФУ, начала работу преподавателем физики в 112-й школе Ростова-на-Дону. Год педагога и наставника в России запомнится девушке первым участием в конкурсе "Учитель года" – она победила в районном этапе в номинации "Педагогический дебют".Инна Рябенькая, еще будучи школьницей, с воодушевлением смотрела на работу своих учителей, именно тогда она обнаружила в себе желание стать преподавателем. Инна окончила бакалавриат и магистратуру "Педагогическое образование" Физического факультета ЮФУ."Как школьные учителя, так и преподаватели физфака ЮФУ укоренили во мне любовь к этой профессии. Они помогали справляться со всеми трудностями обучения, всегда находили время, чтобы дополнительно объяснить сложный материал, поддерживали и успокаивали в трудную минуту. Имея такие ориентиры, я хочу быть не просто преподавателем, а именно хорошим учителем и наставником", – поделилась Инна Рябенькая.В университете она изучила физику, математику, педагогику, информационно-образовательные технологии и многое другое. Обучение в вузе дало ей способность к самоопределению и развитию, навыки взаимодействия с большим коллективом, детьми и коллегами.Инна поделилась, что очень благодарна многим преподавателям ЮФУ, каждый из которых внес свой вклад в формирование студентов-физиков и как исследователей, и как учителей. Своим наставником Инна называет Зинаиду Мастропас, доцента кафедры общей физики. Зинаида Петровна работает в университете 46 лет, она начинала преподавательскую карьеру в Ростовском государственном педагогическом институте, который потом стал частью ЮФУ."Под её руководством я выполняла все проекты, курсовые и квалификационные работы с удовольствием, а не с чувством нежеланной обязанности. Зинаида Петровна, обладая отличными мотивационными навыками, всегда находила способ меня заинтересовать, "зажечь". Когда что-то получалось хорошо, она никогда не скупилась на слова похвалы, но могла и пожурить, где нужно, делая это так, что хотелось сразу же исправить все недостатки. Она обладает всеми качествами, которые должны быть у наставника: терпением, пониманием и отзывчивостью", – рассказала Инна Рябенькая.Выпускница ЮФУ добавила, что для неё самой быть молодым педагогом и наставником волнительно и радостно одновременно, ведь это значит помогать ребенку поверить в себя, определиться с профессией, понять, что он важен и нужен в это мире, что он многого может достичь, научиться справляться с переживаниями, переступать через неудачи и двигаться дальше."Осознаешь, что дети смотрят на тебя и берут с тебя пример, равняются на тебя, перенимают какие-то качества и умения. Чтобы труд учителя не обесценивался в глазах общества, должна быть комплексная работа по повышению престижности этой профессии: и на уровне государства, и на уровне семьи. Но и сами педагоги должны уметь подобрать формы и методы работы не только с детьми, но и с родителями", – отметила Инна Рябенкая.Участие в конкурсе "Учитель года" в номинации "Педагогический дебют" стало для Инны волнительным событием и возможностью выйти за рамки. Подготовка к конкурсу заняла практически все свободное время: нужно было более подробно ознакомиться с конкурсом, с условиями, этапами, разработками призеров прошлых лет и придумать свою уникальную разработку урока, показать индивидуальность."Сначала у меня появилась идея урока – "Архимедова сила", а затем была поставлена цель – победить. В своей работе я стараюсь сочетать традиционные методы проведения уроков с нестандартными, придумываю что-то интересное, тем более что физика – весьма наглядная наука. Подобно тому как сам Архимед решил задачу с точным измерением объема и плотности золотой короны, ребята на моем уроке погружали в воду различные фигурки, наблюдая, что выталкивающая сила существует и работает по определенным закономерностям", – объяснила Инна Рябенькая.В достижении победы молодому педагогу помогала целая команда коллег: директор школы решала все организационные вопросы, советники директора поддерживали, и, конечно же, педагог-наставник Зинаида Петровна помогла методически грамотно выстроить подготовленный материал."Самым сложным для меня было – справиться с волнением, я очень переживала что что-то не так скажу, что-то забуду и так далее. На одном из собраний конкурсантов нам дали совет получать удовольствие от того, чем мы занимаемся, от конкурса. И действительно, как только начался мой конкурсный урок, волнение отошло на второй план, я настолько была увлечена работой с детьми, их заинтересованностью в глазах, что не заметила, как быстро прошел урок", – подытожила Инна Рябенькая.Всероссийский конкурс "Учитель года России" важен для педагогических работников как эффективная школа их профессионального и личностного роста. Он также становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, показывает всей стране достижения системы образования и перспективы её развития. Быть учителем – значит прокладывать и освещать дорогу ребятам в мир знаний!Алексей Романенко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южный федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование