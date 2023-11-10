https://ria.ru/20231110/inflyatsiya-1908773392.html

В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента

В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента - РИА Новости, 10.11.2023

В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента

Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83% с 0,87% в сентябре, в годовом выражении ускорилась - до 6,69% с 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:11

2023-11-10T20:11

2023-11-10T20:11

экономика

россия

москва

санкт-петербург

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83% с 0,87% в сентябре, в годовом выражении ускорилась - до 6,69% с 6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,83%, по сравнению с декабрем 2022 года – 105,47%", - говорится в сообщении. Продовольственная инфляция в октябре составила 1,35% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 6%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,55%, а в годовом выражении - на 5,08%. Цены на услуги в октябре выросли на 0,48% к сентябрю; рост цен год к году - 9,92%. Как указано в документе, рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 45 субъектах России. В наибольшей степени (на 1,7%) в Хакасии в связи с удорожанием продовольственных товаров (на 2,2%) и услуг (на 2,0%). В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года – прирост цен составил 5,5% и 4,9% соответственно). По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2023 году составит 7,5%, в 2024 году - замедлится до 4,5%.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html

https://ria.ru/20231017/inflyatsiya-1903440080.html

россия

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)