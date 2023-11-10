https://ria.ru/20231110/gaza-1908585665.html

Эрдоган заявил о позитивных сигналах в дипломатических усилиях по Газе

Эрдоган заявил о позитивных сигналах в дипломатических усилиях по Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Эрдоган заявил о позитивных сигналах в дипломатических усилиях по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получает "некоторые позитивные сигналы" в дипломатических усилиях по сектору Газа. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:32

2023-11-10T10:32

2023-11-10T10:32

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получает "некоторые позитивные сигналы" в дипломатических усилиях по сектору Газа. "Нет такого понятия, как безнадежность. Конечно, у нас есть надежда (на прекращения огня в Газе). Мы проводим эти мероприятия, потому что у нас есть надежда. Мы говорим о Газе с населением 2-2,5 миллиона человек. На данный момент здесь погибло около 11 тысяч детей, женщин и пожилых палестинцев. Кроме того, 25-30 тысяч раненых. В настоящее время все эти огромные здания разрушены и превращены в руины… Какова ситуация под этими обломками? Поступающие новости, конечно, катастрофические… Как будут разбираться эти завалы, возможно ли их разобрать? Конечно, для этого потребуется интенсивная работа. Все эти рабочие машины и так далее - их работа потребует времени. Мы, кажется, получаем некоторые позитивные сигналы в нашей дипломатической активности", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Ташкента. Эрдоган выразил надежду на реализацию этих дипломатических усилий. "Я надеюсь, что они будут реализованы. Поэтому я придаю большое значение саммиту в Эр-Рияде. Мы верим, что компас совести обществ всегда указывает на истину. Обеспечение прекращения огня - наша главная цель. Мы предпринимаем все шаги, которые необходимо для этого сделать, пробуем все способы, которые необходимо испробовать. Остановить гибель людей, обнять дрожащих от страха детей и попытаться хоть в какой-то степени облегчить их страдания - для нас это не конечный результат, а отправная точка решения проблемы", - подчеркнул он, отметив, что Турция "старается поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу".

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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа