Эрдоган заявил о позитивных сигналах в дипломатических усилиях по Газе
Эрдоган: Анкара получает позитивные сигналы в дипломатических усилиях по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получает "некоторые позитивные сигналы" в дипломатических усилиях по сектору Газа.
"Нет такого понятия, как безнадежность. Конечно, у нас есть надежда (на прекращения огня в Газе). Мы проводим эти мероприятия, потому что у нас есть надежда. Мы говорим о Газе с населением 2-2,5 миллиона человек. На данный момент здесь погибло около 11 тысяч детей, женщин и пожилых палестинцев. Кроме того, 25-30 тысяч раненых. В настоящее время все эти огромные здания разрушены и превращены в руины… Какова ситуация под этими обломками? Поступающие новости, конечно, катастрофические… Как будут разбираться эти завалы, возможно ли их разобрать? Конечно, для этого потребуется интенсивная работа. Все эти рабочие машины и так далее - их работа потребует времени. Мы, кажется, получаем некоторые позитивные сигналы в нашей дипломатической активности", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Ташкента.
Эрдоган выразил надежду на реализацию этих дипломатических усилий.
"Я надеюсь, что они будут реализованы. Поэтому я придаю большое значение саммиту в Эр-Рияде. Мы верим, что компас совести обществ всегда указывает на истину. Обеспечение прекращения огня - наша главная цель. Мы предпринимаем все шаги, которые необходимо для этого сделать, пробуем все способы, которые необходимо испробовать. Остановить гибель людей, обнять дрожащих от страха детей и попытаться хоть в какой-то степени облегчить их страдания - для нас это не конечный результат, а отправная точка решения проблемы", - подчеркнул он, отметив, что Турция "старается поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу".