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Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия - РИА Новости, 10.11.2023
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12:28 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/erdogan-1908621084.html
Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия
Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия - РИА Новости, 10.11.2023
Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия
Израиль испытывает терпение, угрожая применением ядерного оружия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:28
2023-11-10T12:28
в мире
израиль
россия
анкара (провинция)
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хамас
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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Израиль испытывает терпение, угрожая применением ядерного оружия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства. "За мировыми кризисами стоят силы колониальных структур. На глазах у всего мира совершается преступление против человечества. На глазах у всего мира Израиль продолжает свои жестокие атаки на Газу. Жизни детей, женщин и мужчин… Конечно, об этом будет спрос. Они испытывают наше терпение, угрожая применить ядерное оружие", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Анкаре. По его словам, Анкара "не перестанет говорить правду" до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества всего палестинского народа, особенно жителей Газы, которые борются за защиту своей родины и жизни Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/izrail-1905872295.html
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в мире, израиль, россия, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Анкара (провинция), Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган раскритиковал угрозы Израиля о применении ядерного оружия

Эрдоган: Израиль испытывает терпение, угрожая применением ядерного оружия в Газе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Израиль испытывает терпение, угрожая применением ядерного оружия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Израиль отзовет дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе
28 октября, 18:44
"За мировыми кризисами стоят силы колониальных структур. На глазах у всего мира совершается преступление против человечества. На глазах у всего мира Израиль продолжает свои жестокие атаки на Газу. Жизни детей, женщин и мужчин… Конечно, об этом будет спрос. Они испытывают наше терпение, угрожая применить ядерное оружие", - сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Анкаре.
По его словам, Анкара "не перестанет говорить правду" до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жизни и имущества всего палестинского народа, особенно жителей Газы, которые борются за защиту своей родины и жизни
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
ХАМАС приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля
4 ноября, 20:48
 
В миреИзраильРоссияАнкара (провинция)Биньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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