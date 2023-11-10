https://ria.ru/20231110/erdogan-1908589467.html

Эрдоган считает критику Израиля со стороны генсека ООН обоснованной

Эрдоган считает критику Израиля со стороны генсека ООН обоснованной - РИА Новости, 10.11.2023

Эрдоган считает критику Израиля со стороны генсека ООН обоснованной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал Израиль за операцию в секторе Газа, так как он видит РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:44

2023-11-10T10:44

2023-11-10T10:44

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СТАМБУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал Израиль за операцию в секторе Газа, так как он видит ситуацию такой, какая она есть, большинство стран мира призывают к прекращению огня. На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. По словам Эрдогана, Израиль "начал убивать палестинцев не сегодня", а с 1947 года. "Гутерреш, будучи генсеком ООН, занимает сторону правды и того, кто прав. Он видел факты и продолжает их видеть", - сказал Эрдоган журналистам, комментируя выступление генсека. Он напомнил о голосовании по резолюции о необходимости прекращения огня в секторе Газа. "Сколько стран поддерживают США и Израиль? На голосовании в ООН против резолюции высказались 14 стран, но 120 стран выступили с противоположным мнением. 40-41 страна воздержались от голосования. Эти смелые страны всему миру направили сигнал - "США, какой бы державой вы ни были, вы все равно неправы, как и Израиль. Правы те, кого угнетают. Те страны, которые поддержали угнетенных, и есть сторонники и защитники правды", - заявил Эрдоган. Президент отметил, что после саммита в Эр-Рияде намерен провести новые телефонные контакты с иностранными коллегами по ситуации в Газе, с тем, чтобы увеличить число стран в ООН, "защищающих истину и справедливость". В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались. Прекращение огня так и не вступило в силу. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908581520.html

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Дарья Буймова

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