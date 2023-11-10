https://ria.ru/20231110/direktor-1908784839.html

Креативный директор модного дома Moschino умер в возрасте 46 лет

Креативный директор модного дома Moschino умер в возрасте 46 лет - РИА Новости, 10.11.2023

Креативный директор модного дома Moschino умер в возрасте 46 лет

Креативный директор итальянского модного дома Moschino Давиде Ренне умер в возрасте 46 лет, сообщил бренд. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:09

2023-11-10T22:09

2023-11-10T22:09

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Креативный директор итальянского модного дома Moschino Давиде Ренне умер в возрасте 46 лет, сообщил бренд. "С глубокой скорбью и печалью Moschino заявляет, что Давиде Ренне умер 10 ноября 2023 года", - написано в публикации в официальном аккаунте модного дома Moschino в Instagram*.Как отмечается в публикации, Ренне вступил в должность креативного директора Moschino 1 ноября 2023 года. По данным журнала Forbes, до работы в Moschino Ренне в течение двух десятилетий занимал должность главного дизайнера женской одежды в Gucci.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20170503/1493549072.html

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