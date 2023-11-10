https://ria.ru/20231110/deti-1908774683.html

Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины

Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины - РИА Новости, 10.11.2023

Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины

С начала специальной военной операции Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины – большинство их них с родителями и лишь 2 тысячи – воспитанники детдомов... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T20:25

2023-11-10T20:25

2023-11-10T20:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

василий небензя

еврокомиссия

донецкая народная республика

оон

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. С начала специальной военной операции Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины – большинство их них с родителями и лишь 2 тысячи – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли с воспитателями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "С начала СВО российские регионы приняли более 5 миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками. Только 2 тысячи из них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с воспитателями", - сказал Небензя. По его словам, из них лишь 358 детей были устроены в семьи. "Причем такое устройство происходило либо в форме временной предварительной опеки, либо в форме временного попечительства. То есть, речь ни в коем случае не идет об усыновлении", - пояснил он. Как заявил Небензя, при появлении запросов от родственников этих детей они будут незамедлительно переданы родным. "Тем не менее западные страны целенаправленно раздувают эту ситуацию и пытаются представить ее в качестве проблемы. При этом ситуация с перемещением украинских детей, в том числе не сопровождаемых, в Европу и их размещение в приемных семьях там остается без должного внимания со стороны Запада", - подчеркнул он. "По имеющимся оценкам среди украинских беженцев, прибывших туда в течение 2022-2023 года, около 2 миллионов составляют лица до 18 лет. По официальным данным Еврокомиссии более 23 тысяч из них – несопровождаемые дети. По собственному признанию еврочиновников, точная цифра отсутствует из-за несовершенства системы учета несовершеннолетних в европейских странах. Там не налажена система регистрации и оказания помощи этой категории лиц", - заявил Небензя. Как указал Небензя, в постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По его словам, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот. "Число подобных обращений росло. Понимаем, что эта тема крайне неудобна для наших западных коллег", - отметил Небензя.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898244485.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, василий небензя, еврокомиссия, донецкая народная республика, оон