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Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/deti-1908774683.html
Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины
Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины - РИА Новости, 10.11.2023
Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины
С начала специальной военной операции Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины – большинство их них с родителями и лишь 2 тысячи – воспитанники детдомов... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T20:25
2023-11-10T20:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
василий небензя
еврокомиссия
донецкая народная республика
оон
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. С начала специальной военной операции Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины – большинство их них с родителями и лишь 2 тысячи – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли с воспитателями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "С начала СВО российские регионы приняли более 5 миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками. Только 2 тысячи из них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с воспитателями", - сказал Небензя. По его словам, из них лишь 358 детей были устроены в семьи. "Причем такое устройство происходило либо в форме временной предварительной опеки, либо в форме временного попечительства. То есть, речь ни в коем случае не идет об усыновлении", - пояснил он. Как заявил Небензя, при появлении запросов от родственников этих детей они будут незамедлительно переданы родным. "Тем не менее западные страны целенаправленно раздувают эту ситуацию и пытаются представить ее в качестве проблемы. При этом ситуация с перемещением украинских детей, в том числе не сопровождаемых, в Европу и их размещение в приемных семьях там остается без должного внимания со стороны Запада", - подчеркнул он. "По имеющимся оценкам среди украинских беженцев, прибывших туда в течение 2022-2023 года, около 2 миллионов составляют лица до 18 лет. По официальным данным Еврокомиссии более 23 тысяч из них – несопровождаемые дети. По собственному признанию еврочиновников, точная цифра отсутствует из-за несовершенства системы учета несовершеннолетних в европейских странах. Там не налажена система регистрации и оказания помощи этой категории лиц", - заявил Небензя. Как указал Небензя, в постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По его словам, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот. "Число подобных обращений росло. Понимаем, что эта тема крайне неудобна для наших западных коллег", - отметил Небензя.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898244485.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
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россия, украина, василий небензя, еврокомиссия, донецкая народная республика, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Василий Небензя, Еврокомиссия, Донецкая Народная Республика, ООН
Россия с начала спецоперации приняла более 730 тысяч детей с Украины

Небензя: Россия с начала СВО приняла более 730 000 детей с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРебенок в машине
Ребенок в машине - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. С начала специальной военной операции Россия приняла более 730 тысяч детей с Украины – большинство их них с родителями и лишь 2 тысячи – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли с воспитателями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"С начала СВО российские регионы приняли более 5 миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч – дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли с родителями или другими родственниками. Только 2 тысячи из них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с воспитателями", - сказал Небензя.
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По его словам, из них лишь 358 детей были устроены в семьи.
"Причем такое устройство происходило либо в форме временной предварительной опеки, либо в форме временного попечительства. То есть, речь ни в коем случае не идет об усыновлении", - пояснил он.
Как заявил Небензя, при появлении запросов от родственников этих детей они будут незамедлительно переданы родным.
"Тем не менее западные страны целенаправленно раздувают эту ситуацию и пытаются представить ее в качестве проблемы. При этом ситуация с перемещением украинских детей, в том числе не сопровождаемых, в Европу и их размещение в приемных семьях там остается без должного внимания со стороны Запада", - подчеркнул он.
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"По имеющимся оценкам среди украинских беженцев, прибывших туда в течение 2022-2023 года, около 2 миллионов составляют лица до 18 лет. По официальным данным Еврокомиссии более 23 тысяч из них – несопровождаемые дети. По собственному признанию еврочиновников, точная цифра отсутствует из-за несовершенства системы учета несовершеннолетних в европейских странах. Там не налажена система регистрации и оказания помощи этой категории лиц", - заявил Небензя.
Как указал Небензя, в постпредство РФ при ООН поступили многочисленные обращения о вопиющих нарушениях в отношении детей украинских беженцев в различных европейских странах. По его словам, речь шла прежде всего о случаях, когда детей разлучают с родителями или когда в Европе терялись следы переправленных с Украины детей-сирот.
"Число подобных обращений росло. Понимаем, что эта тема крайне неудобна для наших западных коллег", - отметил Небензя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВасилий НебензяЕврокомиссияДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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