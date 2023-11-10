https://ria.ru/20231110/demonstratsiya-1908628386.html

На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских

На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских - РИА Новости, 10.11.2023

На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских

По меньшей мере семь полицейских пострадали, 24 человека были задержаны в ходе протестов в четверг вечером у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:44

2023-11-10T12:44

2023-11-10T12:52

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь полицейских пострадали, 24 человека были задержаны в ходе протестов в четверг вечером у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Мадриде в связи с возможной амнистией сторонников независимости Каталонии, передает местное агентство Europa Press. В последние дни в Мадриде все чаще проходят демонстрации против амнистии сепаратистов. В частности, 7 ноября в результате протестов в столице пострадали почти 40 человек, еще шесть были задержаны. Глава Каталонии Пере Арагонес выразил солидарность с пострадавшими, а лидер испанской Народной партии (PP) Альберто Фейхоо возложил ответственность за случившееся на исполняющего обязанности премьер-министра и лидера социалистической партии (PSOE) Педро Санчеса. "В результате протестов, которые прошли в четверг вечером перед штаб-квартирой PSOE на улице Феррас в Мадриде, были задержаны 24 человека, семь сотрудников полиции пострадали", - передает агентство со ссылкой на источники в МВД. Отмечается, что всего в акции протеста приняли участие 8 тысяч человек. Ранее телеканал RTVE сообщал, что Санчес и председатель женералитата Каталонии, глава партии каталонских республиканцев ERC Пере Арагонес достигли соглашения по закону об амнистии сторонников каталонской независимости. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера. У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.

https://ria.ru/20230924/ispaniya-1898333742.html

https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html

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каталония, в мире, мадрид, испания, педро санчес