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На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских - РИА Новости, 10.11.2023
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12:44 10.11.2023 (обновлено: 12:52 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/demonstratsiya-1908628386.html
На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских
На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских - РИА Новости, 10.11.2023
На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских
По меньшей мере семь полицейских пострадали, 24 человека были задержаны в ходе протестов в четверг вечером у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:44
2023-11-10T12:52
каталония
в мире
мадрид
испания
педро санчес
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь полицейских пострадали, 24 человека были задержаны в ходе протестов в четверг вечером у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Мадриде в связи с возможной амнистией сторонников независимости Каталонии, передает местное агентство Europa Press. В последние дни в Мадриде все чаще проходят демонстрации против амнистии сепаратистов. В частности, 7 ноября в результате протестов в столице пострадали почти 40 человек, еще шесть были задержаны. Глава Каталонии Пере Арагонес выразил солидарность с пострадавшими, а лидер испанской Народной партии (PP) Альберто Фейхоо возложил ответственность за случившееся на исполняющего обязанности премьер-министра и лидера социалистической партии (PSOE) Педро Санчеса. "В результате протестов, которые прошли в четверг вечером перед штаб-квартирой PSOE на улице Феррас в Мадриде, были задержаны 24 человека, семь сотрудников полиции пострадали", - передает агентство со ссылкой на источники в МВД. Отмечается, что всего в акции протеста приняли участие 8 тысяч человек. Ранее телеканал RTVE сообщал, что Санчес и председатель женералитата Каталонии, глава партии каталонских республиканцев ERC Пере Арагонес достигли соглашения по закону об амнистии сторонников каталонской независимости. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера. У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.
https://ria.ru/20230924/ispaniya-1898333742.html
https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html
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каталония, в мире, мадрид, испания, педро санчес
Каталония, В мире, Мадрид, Испания, Педро Санчес
На демонстрации в Мадриде пострадали семь полицейских

В Мадриде на акции против амнистии сепаратистов пострадали семь полицейских

© AFP 2023 / OSCAR DEL POZOПолицейские во время протестов у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде. 9 ноября 2023
Полицейские во время протестов у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO
Полицейские во время протестов у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде. 9 ноября 2023
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь полицейских пострадали, 24 человека были задержаны в ходе протестов в четверг вечером у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Мадриде в связи с возможной амнистией сторонников независимости Каталонии, передает местное агентство Europa Press.
В последние дни в Мадриде все чаще проходят демонстрации против амнистии сепаратистов. В частности, 7 ноября в результате протестов в столице пострадали почти 40 человек, еще шесть были задержаны. Глава Каталонии Пере Арагонес выразил солидарность с пострадавшими, а лидер испанской Народной партии (PP) Альберто Фейхоо возложил ответственность за случившееся на исполняющего обязанности премьер-министра и лидера социалистической партии (PSOE) Педро Санчеса.
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"В результате протестов, которые прошли в четверг вечером перед штаб-квартирой PSOE на улице Феррас в Мадриде, были задержаны 24 человека, семь сотрудников полиции пострадали", - передает агентство со ссылкой на источники в МВД.
Отмечается, что всего в акции протеста приняли участие 8 тысяч человек.
Ранее телеканал RTVE сообщал, что Санчес и председатель женералитата Каталонии, глава партии каталонских республиканцев ERC Пере Арагонес достигли соглашения по закону об амнистии сторонников каталонской независимости.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера.
У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.
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