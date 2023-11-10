https://ria.ru/20231110/delo-1908693348.html

На женщину, напавшую на росгвардейца на концерте в Петербурге, завели дело

На женщину, напавшую на росгвардейца на концерте в Петербурге, завели дело - РИА Новости, 10.11.2023

На женщину, напавшую на росгвардейца на концерте в Петербурге, завели дело

На женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге, завели уголовное дело по двум статьям, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:45

2023-11-10T15:45

2023-11-10T16:12

происшествия

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александр красовицкий

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. На женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ударила сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге, завели уголовное дело по двум статьям, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. По данным местных СМИ, в четверг силовики пришли с проверкой в клуб "Космонавт" на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти "подпольный" концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что женщина оскорбила и оказала сопротивление омоновцу. "Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу в отношении женщины 1973 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении. По данным следствия, нетрезвая подозреваемая вечером 9 ноября в помещении одного из досуговых заведений, расположенных на территории Адмиралтейского района, в ответ на законные требования сотрудника Росгвардии по пресечению совершаемого ей административного правонарушения "нанесла последнему несколько ударов руками и ногой, оскорбляя при этом грубой нецензурной бранью". Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

https://ria.ru/20231110/napadenie-1908681422.html

https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908350760.html

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происшествия, россия, владивосток, александр хинштейн, александр красовицкий, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, санкт-петербург