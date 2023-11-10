Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа
Светлана Бондарчук сказала, что не меняет фамилию, так как это ее бренд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийская телеведущая и модель Светлана Бондарчук и ее супруг, предприниматель Сергей Харченко
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука.
Знаменитость объяснила, что все ее знают как Бондарчук — это бренд. Поэтому такой она и останется.
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"Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд. Вы пришли в Телегам-канал, который подписан "Светлана Бондарчук", и для вас понятно, к кому вы пришли. Для немедийного человека может быть понятно не до конца, что фамилия — это не просто семейные скрепы, а чуть больше", — пояснила ведущая.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук на премьере сериала "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Экс-супруга Федора Бондарчука призналась, что по документам у нее другая фамилия — девичья — Рудская, и она никогда ее не меняла, но это никак не влияет на то, что все уже 30 лет знают ее под псевдонимом Бондарчук.
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"Не понимаю, почему некоторых так триггерит то, что я ношу чужую фамилию", — высказалась модель.
Она добавила, что ее нынешний супруг дизайнер и предприниматель Сергей Харченко с пониманием относится к этой ситуации.
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"Безусловно, наверное, если бы он мог все это поменять… Ему очень хочется, чтобы я была Светланой Харченко, это нормально. Но при этом, как разумный человек, он понимает, что это большие сложности, трудности в брендировании, в развитии бизнеса. Ну это просто будет головная боль", — отметила звезда.
Светлана и Федор Бондарчук развелись семь лет назад после 25 лет брака. У них двое детей и двое внуков. В августе 2020 года модель снова вышла замуж.
Весной этого года 54-летняя телеведущая сообщила, что они с мужем стали родителями. Сына Петра им родила суррогатная мать.