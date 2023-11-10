https://ria.ru/20231110/bondarchuk-1908493086.html

Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа

Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа - РИА Новости, 10.11.2023

Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа

Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. РИА Новости, 10.11.2023

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. Знаменитость объяснила, что все ее знают как Бондарчук — это бренд. Поэтому такой она и останется."Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд. Вы пришли в Телегам-канал, который подписан "Светлана Бондарчук", и для вас понятно, к кому вы пришли. Для немедийного человека может быть понятно не до конца, что фамилия — это не просто семейные скрепы, а чуть больше", — пояснила ведущая. Экс-супруга Федора Бондарчука призналась, что по документам у нее другая фамилия — девичья — Рудская, и она никогда ее не меняла, но это никак не влияет на то, что все уже 30 лет знают ее под псевдонимом Бондарчук. "Не понимаю, почему некоторых так триггерит то, что я ношу чужую фамилию", — высказалась модель.Она добавила, что ее нынешний супруг дизайнер и предприниматель Сергей Харченко с пониманием относится к этой ситуации. "Безусловно, наверное, если бы он мог все это поменять… Ему очень хочется, чтобы я была Светланой Харченко, это нормально. Но при этом, как разумный человек, он понимает, что это большие сложности, трудности в брендировании, в развитии бизнеса. Ну это просто будет головная боль", — отметила звезда.Светлана и Федор Бондарчук развелись семь лет назад после 25 лет брака. У них двое детей и двое внуков. В августе 2020 года модель снова вышла замуж. Весной этого года 54-летняя телеведущая сообщила, что они с мужем стали родителями. Сына Петра им родила суррогатная мать.

https://ria.ru/20230818/bondarchuk-1890815705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана бондарчук, федор бондарчук, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса