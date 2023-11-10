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Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа - РИА Новости, 10.11.2023
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Шоубиз
 
10:23 10.11.2023 (обновлено: 10:24 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bondarchuk-1908493086.html
Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа
Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа - РИА Новости, 10.11.2023
Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:23
2023-11-10T10:24
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. Знаменитость объяснила, что все ее знают как Бондарчук — это бренд. Поэтому такой она и останется.&quot;Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд. Вы пришли в Телегам-канал, который подписан &quot;Светлана Бондарчук&quot;, и для вас понятно, к кому вы пришли. Для немедийного человека может быть понятно не до конца, что фамилия — это не просто семейные скрепы, а чуть больше&quot;, — пояснила ведущая. Экс-супруга Федора Бондарчука призналась, что по документам у нее другая фамилия — девичья — Рудская, и она никогда ее не меняла, но это никак не влияет на то, что все уже 30 лет знают ее под псевдонимом Бондарчук. &quot;Не понимаю, почему некоторых так триггерит то, что я ношу чужую фамилию&quot;, — высказалась модель.Она добавила, что ее нынешний супруг дизайнер и предприниматель Сергей Харченко с пониманием относится к этой ситуации. &quot;Безусловно, наверное, если бы он мог все это поменять… Ему очень хочется, чтобы я была Светланой Харченко, это нормально. Но при этом, как разумный человек, он понимает, что это большие сложности, трудности в брендировании, в развитии бизнеса. Ну это просто будет головная боль&quot;, — отметила звезда.Светлана и Федор Бондарчук развелись семь лет назад после 25 лет брака. У них двое детей и двое внуков. В августе 2020 года модель снова вышла замуж. Весной этого года 54-летняя телеведущая сообщила, что они с мужем стали родителями. Сына Петра им родила суррогатная мать.
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светлана бондарчук, федор бондарчук, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Светлана Бондарчук, Федор Бондарчук, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Светлана Бондарчук раскрыла, почему носит фамилию бывшего мужа

Светлана Бондарчук сказала, что не меняет фамилию, так как это ее бренд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийская телеведущая и модель Светлана Бондарчук и ее супруг, предприниматель Сергей Харченко
Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук и ее супруг, предприниматель Сергей Харченко - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук ответила в своем Телеграм-канале на вопрос, почему носит фамилию бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука.
Знаменитость объяснила, что все ее знают как Бондарчук — это бренд. Поэтому такой она и останется.
«

"Для меня фамилия Бондарчук — это мой бренд. Вы пришли в Телегам-канал, который подписан "Светлана Бондарчук", и для вас понятно, к кому вы пришли. Для немедийного человека может быть понятно не до конца, что фамилия — это не просто семейные скрепы, а чуть больше", — пояснила ведущая.

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук на премьере сериала "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала Балет режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Федор Бондарчук на премьере сериала "Балет" режиссера Евгения Сангаджиева в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Экс-супруга Федора Бондарчука призналась, что по документам у нее другая фамилия — девичья — Рудская, и она никогда ее не меняла, но это никак не влияет на то, что все уже 30 лет знают ее под псевдонимом Бондарчук.
«

"Не понимаю, почему некоторых так триггерит то, что я ношу чужую фамилию", — высказалась модель.

Она добавила, что ее нынешний супруг дизайнер и предприниматель Сергей Харченко с пониманием относится к этой ситуации.
«

"Безусловно, наверное, если бы он мог все это поменять… Ему очень хочется, чтобы я была Светланой Харченко, это нормально. Но при этом, как разумный человек, он понимает, что это большие сложности, трудности в брендировании, в развитии бизнеса. Ну это просто будет головная боль", — отметила звезда.

Светлана и Федор Бондарчук развелись семь лет назад после 25 лет брака. У них двое детей и двое внуков. В августе 2020 года модель снова вышла замуж.
Весной этого года 54-летняя телеведущая сообщила, что они с мужем стали родителями. Сына Петра им родила суррогатная мать.
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ШоубизСветлана БондарчукФедор БондарчукЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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