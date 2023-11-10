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Суд оштрафовал больницу в Ростовской области на 75 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2023
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08:53 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/bolnitsa-1908558608.html
Суд оштрафовал больницу в Ростовской области на 75 тысяч рублей
Суд оштрафовал больницу в Ростовской области на 75 тысяч рублей - РИА Новости, 10.11.2023
Суд оштрафовал больницу в Ростовской области на 75 тысяч рублей
Суд в Ростовской области назначил штраф в 75 тысяч рублей Центральной районной больнице Чертковского района, где были выявлены "нарушения порядка оказания... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:53
2023-11-10T08:53
происшествия
ростовская область
чертковский район
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области назначил штраф в 75 тысяч рублей Центральной районной больнице Чертковского района, где были выявлены "нарушения порядка оказания помощи и маршрутизации пациентов с инсультом", сообщает Росздравнадзор по Ростовской области. По информации ведомства, к ним поступила информация о росте в ЦРБ Чертковского района показателя смертности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В связи с этим сотрудники Росздравнадзора провели в медорганизации внеплановую проверку. "Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом", - говорится в сообщении. Чертковский районный суд привлек "ГБУ РО ЦРБ в Чертковском районе" к административной ответственности и назначил штраф в 75 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231102/meditsina-1906902336.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, чертковский район, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Ростовская область, Чертковский район, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Суд оштрафовал больницу в Ростовской области на 75 тысяч рублей

Суд оштрафовал больницу в Ростовской области, где растет смертность от инсультов

© iStock.com / kzenonВрач и медсестра с пациентом в коридоре больницы
Врач и медсестра с пациентом в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© iStock.com / kzenon
Врач и медсестра с пациентом в коридоре больницы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области назначил штраф в 75 тысяч рублей Центральной районной больнице Чертковского района, где были выявлены "нарушения порядка оказания помощи и маршрутизации пациентов с инсультом", сообщает Росздравнадзор по Ростовской области.
По информации ведомства, к ним поступила информация о росте в ЦРБ Чертковского района показателя смертности пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. В связи с этим сотрудники Росздравнадзора провели в медорганизации внеплановую проверку.
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"Было установлено нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом", - говорится в сообщении.
Чертковский районный суд привлек "ГБУ РО ЦРБ в Чертковском районе" к административной ответственности и назначил штраф в 75 тысяч рублей.
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ПроисшествияРостовская областьЧертковский районФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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