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Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении - РИА Новости, 10.11.2023
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10:13 10.11.2023 (обновлено: 11:50 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/blinken-1908579579.html
Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении
Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении - РИА Новости, 10.11.2023
Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении
Госсекретарь США Энтони Блинкен "совершил большую ошибку", рассказав о своем иудейском происхождении по прибытии в Тель-Авив, заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:13
2023-11-10T11:50
в мире
израиль
сша
турция
энтони блинкен
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен "совершил большую ошибку", рассказав о своем иудейском происхождении по прибытии в Тель-Авив, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Блинкен совершил самую большую ошибку в самом начале. "Я приехал сюда (в Тель-Авив. — Прим. ред.), будучи иудеем" — в ответ на это вы получаете 1,5 миллиона человек на митинге в Стамбуле", — сказал глава государства.По возвращении из Ташкента, с саммита Организации экономического сотрудничества, отвечая на вопрос журналистов о том, почему не состоялась его встреча с Блинкеном, Эрдоган отметил, что американского коллегу, согласно дипломатическим протоколам, принял глава МИД Турции. В день визита Блинкена президент находился в провинции Ризе. Эрдоган также напомнил о протестах против операции ЦАХАЛ в Газе, которые прошли во многих городах мира. По его словам, Израиль сейчас стал "центром безрассудства". Кроме того, как считает турецкий президент, "весь мир протестует против США"."Почему? Потому что США стали целью после того, как стали поддерживать бойню, устроенную Израилем в секторе Газа. В Стамбуле (на митинг в поддержку Палестины. — Прим. ред.) собрались полтора миллиона человек всего за три дня, это о чем-то говорит. Они как бы говорят: "Услышьте наш голос, обратитесь к миру нашим голосом", — добавил политик.Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Израилем.
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, турция, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Турция, Энтони Блинкен, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган осудил Блинкена, заявившего о своем иудейском происхождении

Эрдоган: Блинкен, заявив о своем иудейском происхождении, совершил ошибку

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен "совершил большую ошибку", рассказав о своем иудейском происхождении по прибытии в Тель-Авив, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Блинкен совершил самую большую ошибку в самом начале. "Я приехал сюда (в Тель-Авив. — Прим. ред.), будучи иудеем" — в ответ на это вы получаете 1,5 миллиона человек на митинге в Стамбуле", — сказал глава государства.
По возвращении из Ташкента, с саммита Организации экономического сотрудничества, отвечая на вопрос журналистов о том, почему не состоялась его встреча с Блинкеном, Эрдоган отметил, что американского коллегу, согласно дипломатическим протоколам, принял глава МИД Турции. В день визита Блинкена президент находился в провинции Ризе.
Эрдоган также напомнил о протестах против операции ЦАХАЛ в Газе, которые прошли во многих городах мира. По его словам, Израиль сейчас стал "центром безрассудства". Кроме того, как считает турецкий президент, "весь мир протестует против США".
"Почему? Потому что США стали целью после того, как стали поддерживать бойню, устроенную Израилем в секторе Газа. В Стамбуле (на митинг в поддержку Палестины. — Прим. ред.) собрались полтора миллиона человек всего за три дня, это о чем-то говорит. Они как бы говорят: "Услышьте наш голос, обратитесь к миру нашим голосом", — добавил политик.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Турция больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки страны поддерживает контакты с Израилем.
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В миреИзраильСШАТурцияЭнтони БлинкенРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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