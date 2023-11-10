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Над Орловской областью перехватили беспилотник - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 10.11.2023 (обновлено: 13:13 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/bespilotnik-1908638288.html
Над Орловской областью перехватили беспилотник
Над Орловской областью перехватили беспилотник - РИА Новости, 10.11.2023
Над Орловской областью перехватили беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Орловской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:10
2023-11-10T13:13
специальная военная операция на украине
россия
орловская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Орловской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."Десятого ноября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над Орловской областью", - заявил Минобороны.
россия
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РИА Новости
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5
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россия, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Орловская область
Над Орловской областью перехватили беспилотник

Минобороны: ПВО перехватила украинский дрон над Орловской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Орловской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Десятого ноября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над Орловской областью", - заявил Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОрловская область
 
 
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