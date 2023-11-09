Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года
Путин и Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на три года
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции "Акорда" в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции "Акорда" в Астане
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам переговоров в Астане.
Стороны согласовали порядок мероприятий:
- по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024-2025 годы;
- по взаимодействию ФТС России и комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб на 2024-2026 годы.
Путин и Токаев договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.
Российский лидер подтвердил готовность к углублению кооперации в автопроме, указав на работы по повышению локализации в Казахстане сборки машин "Лада".
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"Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", — отметил Путин.
Токаев также поддержал развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита нефти из России в Китай через Казахстан.
Кроме того, Москва и Астана подписали меморандумы:
- о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству трех ТЭЦ: "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск";
- о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Рострудом и комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.
Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты провели переговоры в резиденции "Акорда".