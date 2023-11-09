https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908387566.html

Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года

Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023

Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:49

2023-11-09T13:49

2023-11-09T15:32

астана

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам переговоров в Астане.Стороны согласовали порядок мероприятий:Путин и Токаев договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.Российский лидер подтвердил готовность к углублению кооперации в автопроме, указав на работы по повышению локализации в Казахстане сборки машин "Лада"."Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", — отметил Путин.Токаев также поддержал развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита нефти из России в Китай через Казахстан.Кроме того, Москва и Астана подписали меморандумы:Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты провели переговоры в резиденции "Акорда".

https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html

https://ria.ru/20231109/putin-1908405911.html

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908408054.html

астана

казахстан

россия

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астана, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная таможенная служба (фтс россии)