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Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023
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13:49 09.11.2023 (обновлено: 15:32 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/zayavlenie-1908387566.html
Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года
Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года - РИА Новости, 09.11.2023
Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:49
2023-11-09T15:32
астана
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам переговоров в Астане.Стороны согласовали порядок мероприятий:Путин и Токаев договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.Российский лидер подтвердил готовность к углублению кооперации в автопроме, указав на работы по повышению локализации в Казахстане сборки машин "Лада".&quot;Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане&quot;, — отметил Путин.Токаев также поддержал развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита нефти из России в Китай через Казахстан.Кроме того, Москва и Астана подписали меморандумы:Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты провели переговоры в резиденции "Акорда".
https://ria.ru/20231109/putin-1908347997.html
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астана, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Астана, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Путин и Токаев подписали план сотрудничества на три года

Путин и Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на три года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции "Акорда" в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции "Акорда" в Астане
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план сотрудничества на ближайшие три года по итогам переговоров в Астане.
Стороны согласовали порядок мероприятий:
  • по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2024-2025 годы;
  • по взаимодействию ФТС России и комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб на 2024-2026 годы.
Путин и Токаев договорились расширять взаимодействие государств в торговле, промышленности, культуре, космической сфере, оборонной и военно-технической областях, здравоохранении, биологической безопасности и сфере мирного атома.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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«

"Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. Особенно президент делает упор на технические вузы. Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось в как можно более широком плане", — отметил Путин.

Токаев также поддержал развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита нефти из России в Китай через Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Кроме того, Москва и Астана подписали меморандумы:
  • о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству трех ТЭЦ: "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск";
  • о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Рострудом и комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.
Путин прибыл с визитом в соседнюю республику по приглашению коллеги — Касым-Жомарта Токаева. Президенты провели переговоры в резиденции "Акорда".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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АстанаКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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