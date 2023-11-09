https://ria.ru/20231109/yuar-1908358263.html

Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля

Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля - РИА Новости, 09.11.2023

Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля

Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) призывает выслать посла Израиля из страны, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:58

2023-11-09T11:58

2023-11-09T11:58

в мире

юар

израиль

тель-авив

африканский национальный конгресс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) призывает выслать посла Израиля из страны, сообщил журналистам генеральный секретарь партии Фикиле Мбалула. "Посол Израиля, мы об этом сказали, должен быть выслан из ЮАР, и правительство… предпримет шаги, которое ему необходимо предпринять. Как партия мы выступаем за это, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Палестине", - заявил Мбалула. Генсек АНК также назвал операцию Израиля в секторе Газа геноцидом. "Это геноцид. Это полное истребление нации, и мы, как южноафриканцы и как страна, предпринимаем необходимые шаги, чтобы быть на стороне справедливости", - подчеркнул Мбалула. Ранее правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для консультаций в связи с ситуацией в секторе Газа. Власти ЮАР также призвали Израиль выполнять свои обязательства в рамках международного права и обеспечить защиту мирных жителей на фоне военных действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901235191.html

https://ria.ru/20231107/ssha-1907891246.html

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тель-авив

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, израиль, тель-авив, африканский национальный конгресс