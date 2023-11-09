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Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля - РИА Новости, 09.11.2023
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11:58 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/yuar-1908358263.html
Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля
Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля - РИА Новости, 09.11.2023
Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля
Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) призывает выслать посла Израиля из страны, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:58
2023-11-09T11:58
в мире
юар
израиль
тель-авив
африканский национальный конгресс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) призывает выслать посла Израиля из страны, сообщил журналистам генеральный секретарь партии Фикиле Мбалула. "Посол Израиля, мы об этом сказали, должен быть выслан из ЮАР, и правительство… предпримет шаги, которое ему необходимо предпринять. Как партия мы выступаем за это, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Палестине", - заявил Мбалула. Генсек АНК также назвал операцию Израиля в секторе Газа геноцидом. "Это геноцид. Это полное истребление нации, и мы, как южноафриканцы и как страна, предпринимаем необходимые шаги, чтобы быть на стороне справедливости", - подчеркнул Мбалула. Ранее правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для консультаций в связи с ситуацией в секторе Газа. Власти ЮАР также призвали Израиль выполнять свои обязательства в рамках международного права и обеспечить защиту мирных жителей на фоне военных действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901235191.html
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в мире, юар, израиль, тель-авив, африканский национальный конгресс
В мире, ЮАР, Израиль, Тель-Авив, Африканский национальный конгресс
Правящая партия ЮАР выступила за высылку из страны посла Израиля

Правящая партия АНК выступила за высылку из ЮАР посла Израиля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЙОХАННЕСБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Правящая партия Южно-Африканской Республики (ЮАР) "Африканский национальный конгресс" (АНК) призывает выслать посла Израиля из страны, сообщил журналистам генеральный секретарь партии Фикиле Мбалула.
"Посол Израиля, мы об этом сказали, должен быть выслан из ЮАР, и правительство… предпримет шаги, которое ему необходимо предпринять. Как партия мы выступаем за это, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Палестине", - заявил Мбалула.
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Генсек АНК также назвал операцию Израиля в секторе Газа геноцидом.
"Это геноцид. Это полное истребление нации, и мы, как южноафриканцы и как страна, предпринимаем необходимые шаги, чтобы быть на стороне справедливости", - подчеркнул Мбалула.
Ранее правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов, находящихся в Тель-Авиве, для консультаций в связи с ситуацией в секторе Газа. Власти ЮАР также призвали Израиль выполнять свои обязательства в рамках международного права и обеспечить защиту мирных жителей на фоне военных действий в секторе Газа.
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