https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html

Посетители выставки "Россия" в Москве смогут выиграть поездку в Бурятию

Посетители выставки "Россия" в Москве смогут выиграть поездку в Бурятию - РИА Новости, 09.11.2023

Посетители выставки "Россия" в Москве смогут выиграть поездку в Бурятию

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проведут розыгрыш трех сертификатов на поездку в Бурятию, сообщило правительство региона. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:46

2023-11-09T06:46

2023-11-09T09:36

выставка-форум "россия"

общество

москва

выставка-форум "россия"

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 9 ноя — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проведут розыгрыш трех сертификатов на поездку в Бурятию, сообщило правительство региона."Три сертификата на поездку в Бурятию смогут выиграть посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Победители смогут воспользоваться выигрышем в период всего следующего года", — рассказали в пресс-службе.Розыгрыш состоится в павильоне № 75 на ВДНХ на стенде Республики Бурятия. Участникам должно быть от 18 лет. До 13 ноября нужно прийти к месту проведения конкурса, отсканировать специальный QR-код и принять участие в квесте под названием "Один день в Бурятии". Победителей определят при помощи случайной генерации чисел 14 ноября. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. По данным пресс-службы правительства Бурятии, в первый день работы павильон Бурятии посетили 140 тысяч человек. В День региона, 15 ноября, в павильоне пройдет гастрономическое представление, на котором покажут ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, десерта холисо и бурятского чая.

https://ria.ru/20231108/vystavka-1908066228.html

москва

республика бурятия

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общество, москва, выставка-форум "россия", республика бурятия