https://ria.ru/20231109/vystavka-1908324751.html

На военной выставке в Таиланде впервые не оказалось российских экспонатов

На военной выставке в Таиланде впервые не оказалось российских экспонатов - РИА Новости, 09.11.2023

На военной выставке в Таиланде впервые не оказалось российских экспонатов

Впервые за 22 года на международной выставке "Оборона и безопасность 2023" (Defense and Security 2023) в Таиланде не было российских экспонатов, передает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:57

2023-11-09T09:57

2023-11-09T10:14

в мире

безопасность

россия

таиланд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908328005_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_7181eb5c5642c220b7d003fb5ecb1ea8.jpg

БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Впервые за 22 года на международной выставке "Оборона и безопасность 2023" (Defense and Security 2023) в Таиланде не было российских экспонатов, передает корреспондент РИА Новости. Выставка "Оборона и безопасность", которая всегда сопровождается серией конференций и семинаров по оборонной тематике, проходит раз в два года в Бангкоке с 2001 года и считается одной из крупнейших и самых представительных в Азии. Россия активно участвовала в выставке "Оборона и безопасность" с самого начала ее существования, как участвовала ранее и в других выставках вооружений и техники, в том числе в гигантских региональных военных ярмарках, проходивших в Таиланде в середине 1990-х годов. На ней демонстрировались и российские вертолеты, которые за последнее десятилетие нашли свое место в военно-транспортной авиации сухопутных войск Таиланда, и стрелковое оружие, и военно-морское оборудование и вооружения. На предыдущей выставке, проходившей в сентябре 2022 года из-за невозможности ее проведения в обычные сроки в период пандемии (она изначально планировалась на 2021 год), была представлена российская продукция, выставлявшаяся таиландскими партнерами российских производителей, в том числе победившие в тендере сил спецназначения Таиланда боевые багги спецназа "Чаборз" и бронеавтомобили, которые производятся в чеченском Гудермесе. В этом году из российской продукции на выставке представлен только вертолет Ка-32 в виде масштабной модели на стенде Департамента по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций Таиланда, который в настоящее время использует четыре российских винтокрылых машины, предназначенных для тушения лесных пожаров. "Это очень хорошие вертолеты, они отлично себя зарекомендовали за последние 4 года. Первую пару мы получили в 2019 году, вторую в 2021. Надеемся в будущем, если нам будет выделен бюджет, приобрести еще два таких вертолета", - сказали РИА Новости на стенде Департамента. Из стран СНГ на выставке, собравшей более 500 мировых производителей вооружений и техники, представлен Казахстан. На небольшом стенде Западно-Казахстанской машиностроительной компании (в прошлом – Завод "Металлист") выставлена ее основная продукция оборонного назначения: пулеметы НСВ "Утес" калибра 12,7 миллиметра, которые производятся еще с советских времен, и различные варианты оборудования для установки этих пулеметов на сухопутные и морские платформы. Нашлась в залах выставки и продукция Украины: в павильоне одного из таиландских импортеров вооружений, рядом с огромным павильоном США, был представлен бронетранспортер БТР-4, который участвует в выставке в четвертый раз: Украина пытается продать его таиландской морской пехоте с 2017 года. Большое внимание посетителей выставки привлекли китайские роботы, похожие на небольших подвижных собак, которые приближались к людям, "обнюхивали" их (точнее, пристально рассматривали укрепленными на "голове" объективами), приветствовали, поднимаясь за задние "лапы" и даже делая "зайку" или складывая передние лапы в тайское приветствие "вай". Производитель многоцелевого бионического робота-собаки, китайская компания Unitree Robotics, представила на выставке, посвященной обороне и безопасности, два варианта роботов разных размеров, предназначенных для охранной службы, прежде всего обнаружения опасных объектов или лиц и доклада об этом оператору. "О, вы из России! Мы едем на выставку в Россию в феврале следующего года", - сказал корреспонденту РИА Новости представитель компании, назвавшийся именем Феликс. Минобороны Таиланда представило на выставке последние разработки своих конструкторских бюро: новую модификацию легкомоторного самолета морской авиации, предназначенного для поисково-спасательных операций на море и разведывательные дроны сухопутных войск и военно-морских сил. Из новинок военно-медицинской техники таиландские производители представили новое поколение дронов для оказания помощи раненым и эвакуации их с поля боя. На предыдущих выставках был представлен дрон, доставляющий медперсонал к месту ранения военнослужащего, а также меньший по размеру беспилотник, предназначенный для доставки лекарств и перевязочных материалов. В этом году в павильоне Минобороны Таиланда показан крупный беспилотник, способный доставить раненого на носилках с поля боя в полевой госпиталь. В военно-морском секторе павильона минобороны Таиланда, увидев на бэдже корреспондента РИА Новости слово "Россия", один из офицеров ВМС Таиланда посетовал, что в этом году на выставке Россия не представлена.

https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html

https://ria.ru/20231020/gaubitsa-1903989920.html

https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, безопасность, россия, таиланд