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"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
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09:28 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году лишит страну всех ее западных союзников, поскольку оно нарушает демократические... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:28
2023-11-09T09:28
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году лишит страну всех ее западных союзников, поскольку оно нарушает демократические принципы, сообщает Fox News."Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", – отмечается в публикации.Заявления украинского лидера прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, говорится в материале.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского

Fox: Зеленский рискует лишиться всех западных союзников, отказавшись от выборов

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году лишит страну всех ее западных союзников, поскольку оно нарушает демократические принципы, сообщает Fox News.
"Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", – отмечается в публикации.
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Заявления украинского лидера прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, говорится в материале.
В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".
Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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