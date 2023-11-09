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"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году лишит страну всех ее западных союзников, поскольку оно нарушает демократические... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:28
2023-11-09T09:28
2023-11-09T09:28
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году лишит страну всех ее западных союзников, поскольку оно нарушает демократические принципы, сообщает Fox News."Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", – отмечается в публикации.Заявления украинского лидера прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, говорится в материале.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
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В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
Fox: Зеленский рискует лишиться всех западных союзников, отказавшись от выборов