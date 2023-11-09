https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html

Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой

Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.11.2023

Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой

Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:21

2023-11-09T11:21

2023-11-09T15:09

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — говорится в материале.Как отметил журналист, российские военные уничтожают украинские войска в окопах с помощью FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, поскольку ВСУ на передовой не защищены от беспилотников.Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.

https://ria.ru/20231109/preduprezhdenie-1908334602.html

https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html

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