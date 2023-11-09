Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой
Forbes: ВС России уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
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"Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — говорится в материале.
Как отметил журналист, российские военные уничтожают украинские войска в окопах с помощью FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, поскольку ВСУ на передовой не защищены от беспилотников.
Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.