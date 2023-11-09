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Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.11.2023
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11:21 09.11.2023 (обновлено: 15:09 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vsu-1908350327.html
Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой
Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.11.2023
Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой
Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:21
2023-11-09T15:09
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой&quot;, — говорится в материале.Как отметил журналист, российские военные уничтожают украинские войска в окопах с помощью FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, поскольку ВСУ на передовой не защищены от беспилотников.Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
https://ria.ru/20231109/preduprezhdenie-1908334602.html
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политика, вооруженные силы украины, forbes, вооруженные силы рф, в мире, украина, сша, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Forbes, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, США, Россия
Без потерь. СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на передовой

Forbes: ВС России уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Несмотря на то что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой", — говорится в материале.

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Как отметил журналист, российские военные уничтожают украинские войска в окопах с помощью FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, поскольку ВСУ на передовой не защищены от беспилотников.
Ранее боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск сообщил РИА Новости, что российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
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