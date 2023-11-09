https://ria.ru/20231109/vooruzheniya-1908342659.html
В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями
В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями - РИА Новости, 09.11.2023
В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями
Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:55
2023-11-09T10:55
2023-11-09T11:10
россия
безопасность
совет федерации рф
виктор бондарев
приостановка участия россии в довсе
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора."Приведёт ли взаимный отказ России и США от участия в ДОВСЕ к гонке вооружений на европейском континенте? Приведёт, однако этот процесс всё равно регулируемый. И вообще я бы поменял местами причину и следствие. Скорее, сейчас идёт такая интенсивная гонка вооружений, инициируемая американцами (мы увеличиваем выпуск оружия и военной техники лишь в такой мере, в какой это нужно для обеспечения баланса), что в качестве её сопровождения происходит расторжение договоров, налагающих ограничения на арсеналы, или нарушение их норм заокеанскими контрагентами", - сказал политик.По мнению сенатора, важно не подпитывать чрезмерно эту гонку вооружений, наращивать оружейный потенциал только в той степени, в какой это необходимо для адекватного ответа на агрессию противника."Россия привержена всем взятым на себя международным обязательствам, однако если их выполнение идёт вразрез с нашими национальными интересами, то мы готовы их пересмотреть", - подчеркнул Бондарев. "И это абсолютно адекватное геополитическое поведение", - заключил он.
https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, совет федерации рф, виктор бондарев, приостановка участия россии в довсе
Россия, Безопасность, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Приостановка участия России в ДОВСЕ
В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями
Бондарев: Россия может пересмотреть обязательства по контролю над вооружениями
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва
, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби
, не оставила Вашингтону
выбора, кроме как тоже выйти из договора.
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
"Приведёт ли взаимный отказ России и США
от участия в ДОВСЕ к гонке вооружений на европейском континенте? Приведёт, однако этот процесс всё равно регулируемый. И вообще я бы поменял местами причину и следствие. Скорее, сейчас идёт такая интенсивная гонка вооружений, инициируемая американцами (мы увеличиваем выпуск оружия и военной техники лишь в такой мере, в какой это нужно для обеспечения баланса), что в качестве её сопровождения происходит расторжение договоров, налагающих ограничения на арсеналы, или нарушение их норм заокеанскими контрагентами", - сказал политик.
По мнению сенатора, важно не подпитывать чрезмерно эту гонку вооружений, наращивать оружейный потенциал только в той степени, в какой это необходимо для адекватного ответа на агрессию противника.
"Россия привержена всем взятым на себя международным обязательствам, однако если их выполнение идёт вразрез с нашими национальными интересами, то мы готовы их пересмотреть", - подчеркнул Бондарев. "И это абсолютно адекватное геополитическое поведение", - заключил он.
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