https://ria.ru/20231109/vooruzheniya-1908342659.html

В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями

В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями - РИА Новости, 09.11.2023

В Совфеде не исключили пересмотр обязательств по контролю над вооружениями

Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:55

2023-11-09T10:55

2023-11-09T11:10

россия

безопасность

совет федерации рф

виктор бондарев

приостановка участия россии в довсе

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия привержена взятым обязательствам по контролю над вооружениями, но если их выполнение идет вразрез с национальными интересами, готова их пересмотреть, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора."Приведёт ли взаимный отказ России и США от участия в ДОВСЕ к гонке вооружений на европейском континенте? Приведёт, однако этот процесс всё равно регулируемый. И вообще я бы поменял местами причину и следствие. Скорее, сейчас идёт такая интенсивная гонка вооружений, инициируемая американцами (мы увеличиваем выпуск оружия и военной техники лишь в такой мере, в какой это нужно для обеспечения баланса), что в качестве её сопровождения происходит расторжение договоров, налагающих ограничения на арсеналы, или нарушение их норм заокеанскими контрагентами", - сказал политик.По мнению сенатора, важно не подпитывать чрезмерно эту гонку вооружений, наращивать оружейный потенциал только в той степени, в какой это необходимо для адекватного ответа на агрессию противника."Россия привержена всем взятым на себя международным обязательствам, однако если их выполнение идёт вразрез с нашими национальными интересами, то мы готовы их пересмотреть", - подчеркнул Бондарев. "И это абсолютно адекватное геополитическое поведение", - заключил он.

https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, совет федерации рф, виктор бондарев, приостановка участия россии в довсе