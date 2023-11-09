https://ria.ru/20231109/volodina-1908230738.html

Светлана Володина: силу и слабость китайских авто мы поймем к будущему лету

Светлана Володина: силу и слабость китайских авто мы поймем к будущему лету - РИА Новости, 09.11.2023

Светлана Володина: силу и слабость китайских авто мы поймем к будущему лету

Насколько хороши китайские машины в эксплуатации в России, узнать можно будет не раньше, чем через год, считает управляющий директор международной... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:00

2023-11-09T10:00

2023-11-09T10:00

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Насколько хороши китайские машины в эксплуатации в России, узнать можно будет не раньше, чем через год, считает управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. В интервью РИА Новости она рассказала, что происходит на расположенных в России заводах, откуда ушли западные компании, как бороться с незаконно ввозимыми в страну автомобильными запчастями, и на какой аспект обратить внимание при покупке поддержанных машин из КНР. Беседовал Серго Кухианидзе.– После того, как в прошлом году западные автоконцерны стали массово уходить из России, наш автопром оказался в очень тяжелом положении. В начале года некоторые аналитики предсказывали, что он вот-вот прикажет долго жить…– Верно, до начала нынешнего года ситуация реально была весьма тяжелой, с каждым днем становясь все хуже. В отрасли наблюдался резкий спад, накапливались горы проблем. Как по автомобилям, так и по запчастям. Но к настоящему времени кризис миновал, все выдохнули, Россия, скажем так, поехала.– На китайских машинах?– Не только. По статистике, за девять месяцев нынешнего года в стране было реализовано 602 тысячи автомобилей. Из них 282 тысячи китайских, остальные – это те, что были выпущены в России. В основном речь о "Ладах", продажи которых значительно увеличились благодаря существенной поддержке государства и грамотной маркетинговой политике самой компании. У других наших автокомпаний, к сожалению, все не так радужно, некоторые из них даже временно останавливали в нынешнем году свои конвейеры.Плюс наши крупные холдинги в конце лета нашли возможность ввозить по параллельному импорту европейские автомобили, собранные в КНР. Как через сам Китай, так и через другие соседние дружественные нам государства, например, Киргизию, Казахстан. По некоторым подсчетам, таким образом они планируют поставлять в Россию ежегодно порядка четырех тысяч машин европейских марок. Хотя, что и как тут будет дальше, сказать сейчас трудно. Пока ясно одно – китайских автомобилей на нашем рынке будет все больше и больше. С начала года их доля выросла уже на 70%. И это при том, что на российский рынок китайцы еще толком не вышли. Их, по сути, лишь начали у нас покупать. До этого люди предпочитали приобретать те машины западных брендов, которые еще оставались на складах после их ухода из России. Не говоря уже о том, что сами китайцы только недавно открылись после всех ковидных ограничений.– Что же ждать дальше?– Что на российский рынок в самое ближайшее время хлынут не только потоки новых китайских автомобилей, но и подержанных, коих в этой стране очень много. Дело в том, что сами китайцы уже привыкли часто менять свои личные автомобили. Исходя из динамики, думаю, до конца года в России появится еще 20-25 тысяч китайских легковых машин. Добавлю, что КНР готова поставлять в Россию и грузовики, и спецтехнику, и прицепы, но этот сегмент достаточно закрытый, поэтому данный вопрос требует более серьезной проработки на государственном уровне. Хотят они везти к нам и свои электрокары. Одним словом, наш авторынок в целом Пекину интересен.– Как на все это реагировать: радоваться?– Однозначно ответить нельзя. Рано еще. Нужно собрать больше информации от потребителей, тех, кто уже приобрел и ездит на китайских авто. Узнать у них, насколько хороши они в эксплуатации, в чем их сильные и слабые стороны. Все это можно будет подытожить, думаю, к лету будущего года.К настоящему же моменту мнение россиян о китайских автомобилях разделилось. Предвзято к ним точно относятся главным образом молодые люди, которые уже ездили на Audi, BMW. А так одна половина россиян откровенно не довольна качеством китайских машин, другая же наоборот их хвалит. Среди последних, кстати, есть таксисты, которые сегодня все чаще пересаживаются на китайские модели.Скажу сразу, особо осторожным надо быть при покупке подержанных машин из Китая. Учитывая климатические условия страны – частые тропические дожди, циклоны, наводнения – есть опасность приобрести экземпляр, пострадавший от всяких стихий. Число подобных автомобилей, к слову, исчисляется в Китае десятками тысяч.– А что с запчастями?– Такая проблема уже точно имеется. По ним есть жалобы от наших клиентов. Во-первых, сроки их доставки из КНР в РФ неоправданно длинны, нет дистрибьюторской сети, что малопонятно: раз вы завозите в Россию свои машины, то следует продумать и схему оперативной доставки запчастей к ним. Оговорюсь, что касается это лишь брендов, которые начинают выходить на рынок РФ. У тех же, кто на нем давно работает, все отлажено.Ну и, во-вторых, львиная доля – до 90% – запчастей китайского производства, это, к сожалению, контрафакт, который сейчас, что самое страшное, продается и на разных маркетплейсах. Если на всех виртуальных торговых площадках не установить на законодательном уровне, как можно скорее, мощный заслон подделкам, может случиться бедствие, масштабы которого даже сложно сегодня представить. Вообразите, если китайские машины начнут ломаться, а нужных запчастей к ним нет, как быть со всеми связанными с этим проблемами?– Бороться со всем этим можно?– Можно и нужно, но делать это очень непросто. Понимаете, большую часть незаконных запчастей крайне трудно отличить от оригинала, это порой не под силу даже специалистам в автосервисах! Понять все можно опять-таки только после того, как та или иная запчасть побывает в эксплуатации. Оригинал от фейковой детали порой могут отличать лишь какие-то мелочи.Впрочем, чтобы не попасть впросак, надо, конечно, держать ухо востро. И главное здесь – дотошный выбор китайского поставщика. Прежде чем заключить договор, его надо тщательным образом изучить. Закупить, допустим, у поставщика партию запчастей, и апробировать их в деле. Только так, путем проб и ошибок, можно понять, с кем имеешь дело.– При всем интересе к российскому рынку, китайцы почему-то не спешат открывать в РФ свои автомобильные производства, предпочитая ввозить к нам свою готовую продукцию…– Да, это еще одна серьезная проблема, которую тоже надо решать на государственном уровне. Конечно, пока китайцам выгодно ввозить к нам свои автомобили.– Как не крути, России самой надо браться за развитие отечественного автопрома, нет?– Безусловно, стратегически это делать просто необходимо. В России для этого имеются все возможности. Есть крупные компании, которые желают на своих территориях открывать автомобильные производства. "Росатом", например, готов изготавливать электрокары и батареи к ним, он не хочет отдавать этот сегмент автомобильного рынка Китаю. И надо, наконец, налаживать производства на тех заводах, которые были построены европейцами, но которые оттуда ушли. Пока многие их них пустуют.

https://ria.ru/20231016/avtomobili-1902976508.html

https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230904/avtoprom-1894120085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, автопром, интервью, россия