Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России
Замглавы Минсельхоза заявила о полной поддержке идеи об онлайн-продаже вина
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина.
«
"Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продаж отечественного вина - ред.) через "Почту России", - сообщила она в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.
Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России".
Про этом Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.