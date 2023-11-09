https://ria.ru/20231109/vino-1908529562.html

Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России

Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России - РИА Новости, 09.11.2023

Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России

Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:18

2023-11-09T23:18

2023-11-09T23:18

экономика

россия

виктор евтухов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

почта россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина. "Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продаж отечественного вина - ред.) через "Почту России", - сообщила она в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". Про этом Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ. Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.

https://ria.ru/20231003/alkogol-1900228863.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, виктор евтухов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), почта россии