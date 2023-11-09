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Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России - РИА Новости, 09.11.2023
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23:18 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/vino-1908529562.html
Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России
Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России - РИА Новости, 09.11.2023
Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России
Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:18
2023-11-09T23:18
экономика
россия
виктор евтухов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
почта россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина. "Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продаж отечественного вина - ред.) через "Почту России", - сообщила она в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". Про этом Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ. Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), почта россии
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Почта России
Минсельхоз поддержал идею об онлайн-продаже вина в России

Замглавы Минсельхоза заявила о полной поддержке идеи об онлайн-продаже вина

© Фото : Почта РоссииУпаковка для доставки вина
Упаковка для доставки вина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Почта России
Упаковка для доставки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России поддерживает идею о разрешении онлайн-продаж вина в стране, заявила замглавы министерства Марина Афонина.
«
"Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продаж отечественного вина - ред.) через "Почту России", - сообщила она в ходе выступления на Российском винодельческом форуме.
Продажа алкоголя - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
3 октября, 17:47
Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России".
Про этом Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Почта России
 
 
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