https://ria.ru/20231109/vino-1908502009.html

Россельхозбанк заявил о росте потребления в России отечественного вина

Россельхозбанк заявил о росте потребления в России отечественного вина - РИА Новости, 09.11.2023

Россельхозбанк заявил о росте потребления в России отечественного вина

Потребление вин в России по итогам 2023 года достигнет 90 миллионов декалитров, и при этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино, сообщила в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:56

2023-11-09T19:56

2023-11-09T19:56

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санкт-петербург

краснодарский край

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Потребление вин в России по итогам 2023 года достигнет 90 миллионов декалитров, и при этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино, сообщила в ходе Российского винодельческого форума управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. "По оценкам РСХБ, потребление шампанского, игристых и тихих вин по итогам 2023 года превысит 90 миллионов декалитров, более 50% которых составит вино, произведенное в российских регионах", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка, цитируя слова Худяковой. На импортную продукцию в этом объеме придется 44 миллиона декалитров, а на внутреннее производство - 46 миллиона; в целом с 2020 года прирост потребления вина в РФ составил 14%. При этом, несмотря на некоторые природно-климатические аномалии в винодельческих регионах страны, винограда, собранного в этом году, по оценке Худяковой, будет достаточно для удовлетворения потребностей производителей и компенсации снижения объемов производства вина за первые три квартала. "По нашим оценкам, валовый объем сбора технического винограда будет близок к рекордным показателям 2022 года – 890 тысяч тонн. Прирост производства российских вин в 2023 году будет также обеспечивать пролонгированное ограничение на ввоз продукции зарубежных производителей, а также первые урожаи на заложенных 4 года назад виноградниках в рамках реализации программы поддержки российских производителей вина", - считает эксперт. Продажи винодельческой продукции растут и в розничном, и в оптовом сегменте - например, за девять месяцев на 5% год к году по тихим винам в обоих сегментам. А самый высокий прирост розничных продаж показывает категория игристых вин – с 2017 года на 33% в то время, как прирост в крепких напитках, например, водка и коньяк - 14% и 26%, отметили в пресс-службе. Четверть всего произведенного в РФ в 2023 году шампанского пришлось на Москву и Московскую область, следом по объему потребления идет Санкт-Петербург и Краснодарский край. По данным банка, тихие вина также в больших объемах потребляют в столице и области (22%), в Санкт-Петербурге и области (9%), Краснодарском крае и Крыму – по 2%. По прогнозам экспертов РСХБ, к концу года рост продаж вина как в розничном сегменте, так и в оптовом сегменте может составить до 7%. В банке также отметили, что с изменениями климата условия для виноградарства и виноделия в России постепенно улучшаются: к примеру, производство смещается на восток и север в европейской части России и снова, как и в СССР, начинает развиваться на Дальнем Востоке. Географическое же направление развития отечественного виноделия смещается в сторону Каспийского моря и бассейна реки Волга. "Благодаря климатическим изменениям в горизонте до 10 лет российские виноделы получат дополнительные преимущества для усиления своих позиций на внутреннем и международном рынке", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html

https://ria.ru/20231020/vina-1903980611.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, россельхозбанк, санкт-петербург, краснодарский край