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Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран - РИА Новости, 09.11.2023
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12:45 09.11.2023 (обновлено: 12:57 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/vino-1908371170.html
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран - РИА Новости, 09.11.2023
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран
Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:45
2023-11-09T12:57
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр."Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сообщил министр.
https://ria.ru/20231104/vino-1907481122.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Экономика
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран

Минсельхоз поддержал продление пошлины в 20% на вина из недружественных стран

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр.
"Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сообщил министр.
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