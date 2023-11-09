https://ria.ru/20231109/vino-1908371170.html
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран - РИА Новости, 09.11.2023
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран
Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:45
2023-11-09T12:45
2023-11-09T12:57
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751417953_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abd36798e5ff59d93d310bf4beff8505.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр."Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сообщил министр.
https://ria.ru/20231104/vino-1907481122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751417953_202:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_24f4a847d9921574a954f0080953a970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Экономика
Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран
Минсельхоз поддержал продление пошлины в 20% на вина из недружественных стран
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр.
"Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сообщил министр.
В винном павильоне на выставке "Россия" представили более 500 вин