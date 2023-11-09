https://ria.ru/20231109/vino-1908371170.html

Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран

Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран - РИА Новости, 09.11.2023

Минсельхоз поддержал продление пошлины на вина из недружественных стран

Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:45

2023-11-09T12:45

2023-11-09T12:57

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024 год, сообщил на Российском винодельческом форуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.В РФ до конца года действуют повышенные ввозные пошлины на вина из недружественных стран - 20%, но не менее 1,5 долларов за литр."Мы в любом случае поддерживаем предложение о продлении этой меры и уже после 1 января 2024 года", - сообщил министр.

https://ria.ru/20231104/vino-1907481122.html

россия

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, экономика