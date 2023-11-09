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Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора - РИА Новости, 09.11.2023
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02:15 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/util-1908285927.html
Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора
Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора - РИА Новости, 09.11.2023
Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора
Повышение утильсбора для автомобилей, ввезенных с целью перепродажи, призвано убрать игроков, работающих по серым схемам параллельного импорта и стимулировать... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T02:15
2023-11-09T02:15
экономика
авто
россия
егор васильев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Повышение утильсбора для автомобилей, ввезенных с целью перепродажи, призвано убрать игроков, работающих по серым схемам параллельного импорта и стимулировать внутренний рынок, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.С 1 августа ставки утильсбора увеличены в 1,7-3,7 раза. При этом в октябре Минпромторг резко увеличил ставки для автомобилей, ввезенных по схемам с растаможкой через компании-посредники в государствах ЕАЭС. Теперь, если сбор по льготной ставке платит посредник, то конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость для юрлиц, как при перепродаже.Ранее такие схемы позволяли приобрести автомобиль дешевле, либо купить марки, которые перестали ввозить в Россию официально.“Однако играть с государством в подобные игры — гарантированно проигрышная лотерея”, — отметил Васильев.В результате многие авто зависли. Владельцы не могут их забрать, поскольку утильсбор, который для некоторых моделей вырос в 250 раз, им не по силам. Не исключено, что государство пойдет навстречу автолюбителям и введет мораторий, но информации об этом пока нет, заключил автоэксперт.
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экономика, авто, россия, егор васильев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Авто, Россия, Егор Васильев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
Водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора

Эксперт Васильев: высокий утильсбор для авто нужен для борьбы с серыми схемами

© Fotolia / greentellectАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Fotolia / greentellect
Автосалон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Повышение утильсбора для автомобилей, ввезенных с целью перепродажи, призвано убрать игроков, работающих по серым схемам параллельного импорта и стимулировать внутренний рынок, рассказал в интервью агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
С 1 августа ставки утильсбора увеличены в 1,7-3,7 раза. При этом в октябре Минпромторг резко увеличил ставки для автомобилей, ввезенных по схемам с растаможкой через компании-посредники в государствах ЕАЭС. Теперь, если сбор по льготной ставке платит посредник, то конечный покупатель вынужден заплатить полную стоимость для юрлиц, как при перепродаже.
Ранее такие схемы позволяли приобрести автомобиль дешевле, либо купить марки, которые перестали ввозить в Россию официально.
«
“Однако играть с государством в подобные игры — гарантированно проигрышная лотерея”, — отметил Васильев.
В результате многие авто зависли. Владельцы не могут их забрать, поскольку утильсбор, который для некоторых моделей вырос в 250 раз, им не по силам. Не исключено, что государство пойдет навстречу автолюбителям и введет мораторий, но информации об этом пока нет, заключил автоэксперт.
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ЭкономикаАвтоРоссияЕгор ВасильевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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