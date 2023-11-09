https://ria.ru/20231109/ukraina-1908477021.html

В ЕС призвали не думать, что будет, если финансы для Украины не согласуют

В ЕС призвали не думать, что будет, если финансы для Украины не согласуют - РИА Новости, 09.11.2023

В ЕС призвали не думать, что будет, если финансы для Украины не согласуют

В Европейском союзе рассматривают разные варианты решения проблемы обеспечения финансирования Украины на 2024 и последующие годы, однако рассчитывают достичь... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:05

2023-11-09T18:05

2023-11-09T18:05

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валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Европейском союзе рассматривают разные варианты решения проблемы обеспечения финансирования Украины на 2024 и последующие годы, однако рассчитывают достичь единогласной договоренности всех 27 стран ЕС и призывают не думать о том, что будет, если решение не будет найдено из-за вето Венгрии, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран союза. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. "Мы продолжаем работу, чтобы достичь соглашения по фонду для финансирования Украины в рамках пересмотра многолетних финансовых рамок ЕС к концу года. Это то, на чем мы сконцентрированы сейчас… В прошлом году мы рассматривали план "Б" в контексте нашей программы макрофинансовой поддержки, который включал национальные гарантии (для привлечения финансов – ред.), но мы смогли в прошлом году избежать этого сценария, и я надеюсь, что мы сможем избежать этого сценария и в этом году", - сказал вице-президент Еврокомиссии, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ЕС план "Б" на случай блокирования финансирования Украины со стороны Венгрии. При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго Украина сможет продержаться без финансирования ЕС, если договоренность не будет достигнута до конца года, Домбровскис отметил, что он бы "думал не о том, как долго Украина сможет обойтись без финансирования, а о том, каким образом все же обеспечить это финансирование". Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву. Как сообщил позднее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС. Он также напомнил, что Венгрия единственной в Европе решила запустить национальную консультацию, в ходе которой выяснит мнение населения страны о поддержке Украины, ее членстве в ЕС, отправке ей оружия, а также поставках украинского зерна в Венгрию. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908408199.html

https://ria.ru/20231109/polsha-1908289169.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908238751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия