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В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908459950.html
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот - РИА Новости, 09.11.2023
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что на Украине зреет военный переворот. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:10
2023-11-09T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что на Украине зреет военный переворот. "Кадровые перестановки в силовых структурах Украины, скандалы и убийства говорят о том, что Зеленский и его люди пытаются себя обезопасить, так как понимают, что в стране зреет военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в рядах украинских войск, которые раз за разом бросаются киевскими властями в самоубийственные атаки, накопилась значительная критическая масса. "Недовольство продажным режимом Зеленского растет. Им недовольно все общество, но армия особенно, так как там видят реальную ситуацию на поле боя, где солдаты умирают за геополитические интересы США и жажду дальнейшего обогащения Зеленского, который прячется в бункерах за спинами женщин и детей", - подчеркнул депутат и добавил, что в украинском обществе остро созрел запрос на возвращение страны в мирное русло.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот

Депутат Шеремет: Зеленский понимает, что на Украине зреет военный переворот

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что на Украине зреет военный переворот.
"Кадровые перестановки в силовых структурах Украины, скандалы и убийства говорят о том, что Зеленский и его люди пытаются себя обезопасить, так как понимают, что в стране зреет военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, в рядах украинских войск, которые раз за разом бросаются киевскими властями в самоубийственные атаки, накопилась значительная критическая масса. "Недовольство продажным режимом Зеленского растет. Им недовольно все общество, но армия особенно, так как там видят реальную ситуацию на поле боя, где солдаты умирают за геополитические интересы США и жажду дальнейшего обогащения Зеленского, который прячется в бункерах за спинами женщин и детей", - подчеркнул депутат и добавил, что в украинском обществе остро созрел запрос на возвращение страны в мирное русло.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметГосдума РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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