https://ria.ru/20231109/ukraina-1908459950.html
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот - РИА Новости, 09.11.2023
В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что на Украине зреет военный переворот. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:10
2023-11-09T17:10
2023-11-09T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что на Украине зреет военный переворот. "Кадровые перестановки в силовых структурах Украины, скандалы и убийства говорят о том, что Зеленский и его люди пытаются себя обезопасить, так как понимают, что в стране зреет военный переворот", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в рядах украинских войск, которые раз за разом бросаются киевскими властями в самоубийственные атаки, накопилась значительная критическая масса. "Недовольство продажным режимом Зеленского растет. Им недовольно все общество, но армия особенно, так как там видят реальную ситуацию на поле боя, где солдаты умирают за геополитические интересы США и жажду дальнейшего обогащения Зеленского, который прячется в бункерах за спинами женщин и детей", - подчеркнул депутат и добавил, что в украинском обществе остро созрел запрос на возвращение страны в мирное русло.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдуме считают, что на Украине зреет военный переворот
Депутат Шеремет: Зеленский понимает, что на Украине зреет военный переворот