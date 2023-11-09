https://ria.ru/20231109/ukraina-1908425175.html

Слуцкий заявил, что у Украины не осталось выбора

Слуцкий заявил, что у Украины не осталось выбора - РИА Новости, 09.11.2023

Слуцкий заявил, что у Украины не осталось выбора

Киевские власти не готовы к переговорам по урегулированию конфликта, но у них не осталось другого пути, как пойти на условия России, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:22

2023-11-09T15:22

2023-11-09T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Киевские власти не готовы к переговорам по урегулированию конфликта, но у них не осталось другого пути, как пойти на условия России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Сейчас они (киевские власти – ред.), судя по всему, не готовы к переговорам. Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Кто-то, возможно, этого не осознал, но это их проблема. Думаю, что рано или поздно возврат к переговорному процессу неминуем, равно как капитуляция тех, кого мы называем силами зла, которыми они являются. Я думаю, что это дело достаточно близкого времени", - сказал Слуцкий агентству. По его словам, сегодня украинская сторона еще "трепыхается" и пытается что-то изображать на поле боя. "Но у них, как мы видим, ничего не получается. Враг будет разбит, победа будет за нами и очень скоро", - сказал депутат. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр