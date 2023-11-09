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В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 09.11.2023
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14:55 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908414907.html
В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз
В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 09.11.2023
В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство своей страны наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:55
2023-11-09T14:55
в мире
украина
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство своей страны наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. "Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны, - это акт политического безумия", - заявил лидер АПС Герберт Кикль, его слова приводятся в релизе партии. По его мнению, после того, как "брюссельская элита" втянула ЕС и Австрию в экономическую войну, несовместимую с нейтралитетом республики и, по словам Кикля, разрушающую австрийское процветание и ее экономику, вступление Украины в ЕС "будет означать ее прямое втягивание в эту войну". "Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего вечного нейтралитета и безопасности нашего населения", - заключил Кикль. Он добавил, что при ближайшей возможности АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение, призывающее федеральное правительство наложить вето на вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия в среду рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908408199.html
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в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Австрийская партия свободы призвала наложить вето на вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала правительство своей страны наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.
"Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны, - это акт политического безумия", - заявил лидер АПС Герберт Кикль, его слова приводятся в релизе партии.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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По его мнению, после того, как "брюссельская элита" втянула ЕС и Австрию в экономическую войну, несовместимую с нейтралитетом республики и, по словам Кикля, разрушающую австрийское процветание и ее экономику, вступление Украины в ЕС "будет означать ее прямое втягивание в эту войну".
"Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего вечного нейтралитета и безопасности нашего населения", - заключил Кикль. Он добавил, что при ближайшей возможности АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение, призывающее федеральное правительство наложить вето на вступление Украины в ЕС.
Еврокомиссия в среду рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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