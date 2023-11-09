https://ria.ru/20231109/ukraina-1908408199.html

Эксперт предположил, когда Украина сможет вступить в Евросоюз

Эксперт предположил, когда Украина сможет вступить в Евросоюз - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперт предположил, когда Украина сможет вступить в Евросоюз

Полноценное присоединение Украины к Евросоюзу, вероятно, сможет состояться по меньшей мере только через 20 лет, считает французский политик и лидер движения... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:34

2023-11-09T14:34

2023-11-09T14:34

украина

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киев

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владимир зеленский

европа

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Полноценное присоединение Украины к Евросоюзу, вероятно, сможет состояться по меньшей мере только через 20 лет, считает французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Украине, возможно, придётся ждать по меньшей мере 20 лет, чтобы стать членом Евросоюза. Честно говоря, предоставить статус страны, вступающей в ЕС, государству, где идёт конфликт, является очень плохой идеей", - сказал Галлуа в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, Владимир Зеленский может заявить, что рекомендация Еврокомиссии начать с Киевом переговоры о вступлении в ЕС является победой, однако это только первый шаг, и, если борьба с коррупцией на Украине не улучшится, присоединение Киева к организации будет "отложено на неопределённый срок". Кроме того, на проведение реформ и полное внедрение всех европейских стандартов в законодательную и судебную системы уходит от семи до 10 лет, отметил Галлуа. Вместе с этим собеседник агентства выразил мнение, что на фоне экономического кризиса и сохраняющейся высокой инфляции у европейских стран нет энтузиазма помогать Киеву и многие из них "будут на каждом шагу саботировать" вступление Украины в ЕС. Это связано с тем, что её присоединение к блоку обойдётся Европе в десятки миллиардов евро, объяснил эксперт. Он напомнил, что в 2001 году все государства Евросоюза обнищали после присоединения ряда стран Центральной Европы, и отметил, что вступление Украины станет для ЕС "катастрофой", учитывая огромное население страны и плачевно состояние её экономики. По данным газеты Financial Times, финансовые издержки за семь лет составят 186 миллиардов евро, указал Галлуа. Однако несмотря на возражения во многих европейских странах по поводу присоединения Украины к Евросоюзу, многие противники такого шага находятся в политической оппозиции и не могут повлиять на позицию своей страны, считает эксперт. Что касается самых ярых оппозиционеров в этом вопросе, например, Словакии и Венгрии, существуют опасения, что их попробуют подкупить, пообещав средства и другую поддержку в обмен на согласие на вступление Киева в ЕС, полагает Галлуа. Само решение Еврокомиссии начать переговоры политик назвал большой ошибкой, поскольку Украина является самой бедной страной в Европе и одной из самых коррумпированных в мире, где среди прочего процветают торговля оружием и наркотиками. Он также выразил сомнения по поводу обещаний главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву ускоренный путь в ЕС, так как у неё нет на это полномочий. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией и обеспечить соблюдение прав нацменьшинств.

https://ria.ru/20231109/upadok-1908287381.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908315019.html

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украина, в мире, киев, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский, европа