https://ria.ru/20231109/ukraina-1908378311.html

В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства

В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства - РИА Новости, 09.11.2023

В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:12

2023-11-09T13:12

2023-11-09T13:12

в мире

украина

ольга стефанишина

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального меньшинства". "На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - приводит слова Стефанишиной украинское издание "Европейская правда" в материале на своем сайте. Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ольга стефанишина