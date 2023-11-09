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В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства - РИА Новости, 09.11.2023
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13:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908378311.html
В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства
В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства - РИА Новости, 09.11.2023
В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:12
2023-11-09T13:12
в мире
украина
ольга стефанишина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального меньшинства". "На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - приводит слова Стефанишиной украинское издание "Европейская правда" в материале на своем сайте. Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, украина, ольга стефанишина
В мире, Украина, Ольга Стефанишина
В Киеве заявили, что на Украине не существует русского нацменьшинства

Вице-премьер Стефанишина: на Украине не существует русского нацменьшинства

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального меньшинства".
"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", - приводит слова Стефанишиной украинское издание "Европейская правда" в материале на своем сайте.
Ранее европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к выступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в этой стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Источник: требование ЕК к Украине уважать другие языки не коснется русского
8 ноября, 17:29
 
В миреУкраинаОльга Стефанишина
 
 
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