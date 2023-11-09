Рейтинг@Mail.ru
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908315019.html
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер - РИА Новости, 09.11.2023
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер
Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:08
2023-11-09T09:08
в мире
украина
молдавия
киев
урсула фон дер ляйен
николай азаров (политик)
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_0:79:3364:1971_1920x0_80_0_0_040e0c4fb16112b44d45d55a79695428.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС. "Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - считает Азаров. По его мнению, заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг Владимира Зеленского. "Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение", - добавил Азаров. Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231109/evrosoyuz-1908288124.html
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908285010.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569208033_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_e65ee275ad75c5d7ed69bf124d2dfc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер

Азаров: ситуация на Украине не соответствует критериям вступления в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Пушков рассказал, почему ЕК приняла решение по интеграции Украины в ЕС
00:27
"Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС.
«
"Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - считает Азаров.
По его мнению, заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг Владимира Зеленского.
«
"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение", - добавил Азаров.
Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
Вчера, 23:41
 
В миреУкраинаМолдавияКиевУрсула фон дер ЛяйенНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала