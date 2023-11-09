https://ria.ru/20231109/ukraina-1908315019.html

Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер

Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер - РИА Новости, 09.11.2023

Украина не соответствует критериям вступления в ЕС, заявил экс-премьер

Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T09:08

2023-11-09T09:08

2023-11-09T09:08

в мире

украина

молдавия

киев

урсула фон дер ляйен

николай азаров (политик)

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод делают Украину страной, не соответствующей критериям для вступления в ЕС, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, связав принятие переговорных рамок с выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в Украине в 2013 году не была конкурентной. А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?" - написал Азаров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС. "Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - считает Азаров. По его мнению, заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг Владимира Зеленского. "Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение", - добавил Азаров. Ранее сообщалось, что формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231109/evrosoyuz-1908288124.html

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908285010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия