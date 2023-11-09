https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908329360.html
Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО
Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО - РИА Новости, 09.11.2023
Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО
Уроженца Таджикистана, обвиняемого в апрельском убийстве 17-летнего подростка в Челябинске и ранее освобожденного из-под стражи, вновь арестовали, сообщил СК РФ РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:16
2023-11-09T10:16
2023-11-09T10:16
происшествия
челябинск
россия
таджикистан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Уроженца Таджикистана, обвиняемого в апрельском убийстве 17-летнего подростка в Челябинске и ранее освобожденного из-под стражи, вновь арестовали, сообщил СК РФ в четверг. В апреле ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили юношу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", четверо подозреваемых были арестованы судом. По данным СК РФ, один из фигурантов, выходец из Таджикистана, в итоге был освобожден из-под стражи. Также выяснилось, что в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убить членов его семьи. "В СУСК по Челябинской области расследуется уголовное дело об убийстве, ранее поставленное Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. В отношении указанного фигуранта вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Председатель СК РФ вновь затребовал у и.о. руководителя СУСК по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Кроме того, организована проверка по информации об угрозах убийством в 2020 году. Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
https://ria.ru/20230907/prigovor-1894852209.html
https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Таджикистан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО
Обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске вновь арестовали
ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости.
Уроженца Таджикистана, обвиняемого в апрельском убийстве 17-летнего подростка в Челябинске и ранее освобожденного из-под стражи, вновь арестовали, сообщил СК РФ
в четверг.
В апреле ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт.
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Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили юношу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", четверо подозреваемых были арестованы судом.
По данным СК РФ, один из фигурантов, выходец из Таджикистана, в итоге был освобожден из-под стражи. Также выяснилось, что в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убить членов его семьи.
«
"В СУСК по Челябинской области расследуется уголовное дело об убийстве, ранее поставленное Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. В отношении указанного фигуранта вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
Председатель СК РФ вновь затребовал у и.о. руководителя СУСК по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Кроме того, организована проверка по информации об угрозах убийством в 2020 году.
Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
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