https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908329360.html

Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО

Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО - РИА Новости, 09.11.2023

Фигуранта дела об убийстве подростка в Челябинске вновь отправили в СИЗО

Уроженца Таджикистана, обвиняемого в апрельском убийстве 17-летнего подростка в Челябинске и ранее освобожденного из-под стражи, вновь арестовали, сообщил СК РФ РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:16

2023-11-09T10:16

2023-11-09T10:16

происшествия

челябинск

россия

таджикистан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Уроженца Таджикистана, обвиняемого в апрельском убийстве 17-летнего подростка в Челябинске и ранее освобожденного из-под стражи, вновь арестовали, сообщил СК РФ в четверг. В апреле ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Позже по подозрению в причастности к убийству были задержаны еще трое жителей Челябинска, среди которых двое несовершеннолетних - они, по версии силовиков, избили юношу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", четверо подозреваемых были арестованы судом. По данным СК РФ, один из фигурантов, выходец из Таджикистана, в итоге был освобожден из-под стражи. Также выяснилось, что в 2020 году он избил другого несовершеннолетнего и угрожал убить членов его семьи. "В СУСК по Челябинской области расследуется уголовное дело об убийстве, ранее поставленное Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. В отношении указанного фигуранта вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе. Председатель СК РФ вновь затребовал у и.о. руководителя СУСК по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Кроме того, организована проверка по информации об угрозах убийством в 2020 году. Ранее местные СМИ писали, что подросток был убит в ходе конфликта участников онлайн-игры, который продолжился на улице возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные - родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.

https://ria.ru/20230907/prigovor-1894852209.html

https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html

челябинск

россия

таджикистан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, таджикистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)