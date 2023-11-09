Строительство новых цехов начато на Казанском авиазаводе под выпуск Ту-214
Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Строительство дополнительных мощностей под производство самолета Ту-214 начато на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
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"В связи с ростом производственной программы на заводе будут построены центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214", - говорится в сообщении.
В символической церемонии закладки первых свай на месте строительства новых заводских корпусов принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Также состоялось заседание совета директоров АО "Туполев" (входит в госкорпрацию "Ростех"). Минниханов провел совещание, участники которого обсудили ход реализации программы масштабирования производства пассажирских самолетов Ту-214.
Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России отмечал, что к 2025 году будет ежегодно серийно выпускаться 10 единиц самолета Ту-214.
Управляющий директор компании "Туполев" Вадим Королев сообщал в июне, что Казанский авиазавод с 2027 года должен выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 в год. По его информации, подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 уже составляет до 150 единиц на период до 2032 года: на 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 - подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков. Королев отмечал, что с целью обеспечения выхода к 2027 году на темп производства 20 единиц Ту-214 ежегодно разработан комплекс мероприятий по расширению и модернизации производства, импортозамещению, развитию цифровых технологий изготовления самолетов.
Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности страны. Он был основан в 1932 году. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей. В настоящее время завод производит стратегические ракетоносцы Ту-160, пассажирские самолеты Ту-214, производит ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.