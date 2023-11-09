https://ria.ru/20231109/truboprovody-1908403378.html

Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти

Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти

Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:18

2023-11-09T14:18

2023-11-09T15:52

россия

казахстан

экономика

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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану."Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров", - говорится в сообщении.Также планируется строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.

https://ria.ru/20231101/eksport-1906720879.html

россия

казахстан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, экономика