https://ria.ru/20231109/truboprovody-1908403378.html
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:18
2023-11-09T14:18
2023-11-09T15:52
россия
казахстан
экономика
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану."Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров", - говорится в сообщении.Также планируется строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.
https://ria.ru/20231101/eksport-1906720879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, экономика
Россия, Казахстан, Экономика
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Россия и Казахстан договорились активизировать диалог по трудноизвлекаемой нефти
АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости.
Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении
президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану.
"Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров", - говорится в сообщении.
Также планируется строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.
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