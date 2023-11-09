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Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти - РИА Новости, 09.11.2023
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14:18 09.11.2023 (обновлено: 15:52 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/truboprovody-1908403378.html
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти
Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:18
2023-11-09T15:52
россия
казахстан
экономика
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану."Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров", - говорится в сообщении.Также планируется строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.
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россия, казахстан, экономика
Россия, Казахстан, Экономика
Россия и Казахстан активизируют диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти

Россия и Казахстан договорились активизировать диалог по трудноизвлекаемой нефти

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан планируют активизировать диалог по добыче трудноизвлекаемой нефти, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану.
"Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров", - говорится в сообщении.
Также планируется строительство новых трубопроводов и реконструкция существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.
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РоссияКазахстанЭкономика
 
 
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