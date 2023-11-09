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Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения
Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения - РИА Новости, 09.11.2023
Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения
Партия из 25 белорусских троллейбусов нового поколения торжественно передана Казани в четверг при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:29
2023-11-09T15:29
2023-11-09T15:32
республика татарстан
общество
технологии
казань
белоруссия
россия
рустам минниханов
ильсур метшин
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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Партия из 25 белорусских троллейбусов нового поколения торжественно передана Казани в четверг при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого и мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Новый транспорт третьего поколения изготовлен ОАО "Минский автомобильный завод" в 2023 году специально для Казани. Троллейбусы обладают высокой маневренностью и плавностью хода. В них учтены самые современные требования к удобству, комфорту и безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении. В салоне троллейбуса предусмотрено 34 места для сидения, общая вместимость - 90 человек. Салон оборудован мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов. Безопасность пассажиров обеспечивает устройство непрерывного контроля токов утечки. В случае сбоя электроснабжения аварийная автономная система позволит проехать транспорту еще 2 километра. Сообщается, что подвижной состав в течение ближайшей недели заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года и будет распределен на маршруты с высоким пассажиропотоком. "Это важный шаг к модернизации подвижного состава городского электротранспорта. Несмотря на все текущие трудности мы не снижаем, а наоборот, повышаем требования к качеству общественного транспорта. Новые троллейбусы оснащены кондиционерами, они низкопольные, в них больше мест и шире обзор, можно зарядить телефон. Это не просто замена старых машин, а шаг вперед", - сказал мэр Казани. По словам Метшина, Казани выпало первой из российских городов опробовать новую модель белорусских троллейбусов. При поступлении вся партия новых машин прошла отладку и обкатку, они оснащены системами видеонаблюдения и автоинформаторами. Казань начала сотрудничество с белорусскими заводами-изготовителями в 2012 году. На сегодня в Казани работает более 700 автобусов белорусского производства, что составляет 80% городского автобусного парка. С приобретением новой партии техники троллейбусный парк МУП "Метроэлектротранс" обновился на 22%.
https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html
https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, казань, белоруссия, россия, рустам минниханов, ильсур метшин
Республика Татарстан, Общество, Технологии, Казань, Белоруссия, Россия, Рустам Минниханов, Ильсур Метшин
КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Партия из 25 белорусских троллейбусов нового поколения торжественно передана Казани в четверг при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого и мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«
"Новый транспорт третьего поколения изготовлен ОАО "Минский автомобильный завод" в 2023 году специально для Казани. Троллейбусы обладают высокой маневренностью и плавностью хода. В них учтены самые современные требования к удобству, комфорту и безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении.
В салоне троллейбуса предусмотрено 34 места для сидения, общая вместимость - 90 человек.
Салон оборудован мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов. Безопасность пассажиров обеспечивает устройство непрерывного контроля токов утечки. В случае сбоя электроснабжения аварийная автономная система позволит проехать транспорту еще 2 километра.
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Сообщается, что подвижной состав в течение ближайшей недели заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года и будет распределен на маршруты с высоким пассажиропотоком.
«
"Это важный шаг к модернизации подвижного состава городского электротранспорта. Несмотря на все текущие трудности мы не снижаем, а наоборот, повышаем требования к качеству общественного транспорта. Новые троллейбусы оснащены кондиционерами, они низкопольные, в них больше мест и шире обзор, можно зарядить телефон. Это не просто замена старых машин, а шаг вперед", - сказал мэр Казани.
По словам Метшина, Казани выпало первой из российских городов опробовать новую модель белорусских троллейбусов. При поступлении вся партия новых машин прошла отладку и обкатку, они оснащены системами видеонаблюдения и автоинформаторами.
Казань начала сотрудничество с белорусскими заводами-изготовителями в 2012 году. На сегодня в Казани работает более 700 автобусов белорусского производства, что составляет 80% городского автобусного парка. С приобретением новой партии техники троллейбусный парк МУП "Метроэлектротранс" обновился на 22%.
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