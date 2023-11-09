https://ria.ru/20231109/trolleybusy-1908427377.html

Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения

Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения - РИА Новости, 09.11.2023

Казань получила 25 белорусских троллейбусов нового поколения

Партия из 25 белорусских троллейбусов нового поколения торжественно передана Казани в четверг при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:29

2023-11-09T15:29

2023-11-09T15:32

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общество

технологии

казань

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россия

рустам минниханов

ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Партия из 25 белорусских троллейбусов нового поколения торжественно передана Казани в четверг при участии главы Татарстана Рустама Минниханова, посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого и мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Новый транспорт третьего поколения изготовлен ОАО "Минский автомобильный завод" в 2023 году специально для Казани. Троллейбусы обладают высокой маневренностью и плавностью хода. В них учтены самые современные требования к удобству, комфорту и безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении. В салоне троллейбуса предусмотрено 34 места для сидения, общая вместимость - 90 человек. Салон оборудован мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов. Безопасность пассажиров обеспечивает устройство непрерывного контроля токов утечки. В случае сбоя электроснабжения аварийная автономная система позволит проехать транспорту еще 2 километра. Сообщается, что подвижной состав в течение ближайшей недели заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года и будет распределен на маршруты с высоким пассажиропотоком. "Это важный шаг к модернизации подвижного состава городского электротранспорта. Несмотря на все текущие трудности мы не снижаем, а наоборот, повышаем требования к качеству общественного транспорта. Новые троллейбусы оснащены кондиционерами, они низкопольные, в них больше мест и шире обзор, можно зарядить телефон. Это не просто замена старых машин, а шаг вперед", - сказал мэр Казани. По словам Метшина, Казани выпало первой из российских городов опробовать новую модель белорусских троллейбусов. При поступлении вся партия новых машин прошла отладку и обкатку, они оснащены системами видеонаблюдения и автоинформаторами. Казань начала сотрудничество с белорусскими заводами-изготовителями в 2012 году. На сегодня в Казани работает более 700 автобусов белорусского производства, что составляет 80% городского автобусного парка. С приобретением новой партии техники троллейбусный парк МУП "Метроэлектротранс" обновился на 22%.

https://ria.ru/20231109/proekty-1908411272.html

https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, казань, белоруссия, россия, рустам минниханов, ильсур метшин