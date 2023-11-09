https://ria.ru/20231109/tokaev-1908334370.html
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда" - РИА Новости, 09.11.2023
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:37
2023-11-09T10:37
2023-11-09T11:09
казахстан
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касым-жомарт токаев
владимир путин
политика
астана
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские переговоры. Президент РФ по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Лидеры двух стран позже в четверг проведут переговоры, по итогам которых планируется подписать ряд совместных документов.Путина в резиденции приветствовала рота почетного караула. Президенты по очереди поприветствовали и пожали руки каждому из участников российской и казахстанской делегаций. После этого оркестр исполнил гимны двух стран: сначала России, затем Казахстана.
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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
2023-11-09T10:37
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика, астана
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Политика, Астана
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда", где и состоятся их переговоры