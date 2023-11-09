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Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда" - РИА Новости, 09.11.2023
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10:37 09.11.2023 (обновлено: 11:09 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/tokaev-1908334370.html
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда" - РИА Новости, 09.11.2023
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:37
2023-11-09T11:09
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
политика
астана
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские переговоры. Президент РФ по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Лидеры двух стран позже в четверг проведут переговоры, по итогам которых планируется подписать ряд совместных документов.Путина в резиденции приветствовала рота почетного караула. Президенты по очереди поприветствовали и пожали руки каждому из участников российской и казахстанской делегаций. После этого оркестр исполнил гимны двух стран: сначала России, затем Казахстана.
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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика, астана
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Политика, Астана
Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"

Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда", где и состоятся их переговоры

Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские переговоры.
Президент РФ по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Лидеры двух стран позже в четверг проведут переговоры, по итогам которых планируется подписать ряд совместных документов.
Путина в резиденции приветствовала рота почетного караула. Президенты по очереди поприветствовали и пожали руки каждому из участников российской и казахстанской делегаций. После этого оркестр исполнил гимны двух стран: сначала России, затем Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит
8 ноября, 12:03
 
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинПолитикаАстана
 
 
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