https://ria.ru/20231109/tokaev-1908334370.html

Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"

Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда" - РИА Новости, 09.11.2023

Токаев встретил Путина в резиденции "Акорда"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:37

2023-11-09T10:37

2023-11-09T11:09

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

политика

астана

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина в резиденции "Акорда", где в четверг пройдут российско-казахстанские переговоры. Президент РФ по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. Лидеры двух стран позже в четверг проведут переговоры, по итогам которых планируется подписать ряд совместных документов.Путина в резиденции приветствовала рота почетного караула. Президенты по очереди поприветствовали и пожали руки каждому из участников российской и казахстанской делегаций. После этого оркестр исполнил гимны двух стран: сначала России, затем Казахстана.

https://ria.ru/20231108/nazarbaev-1908112439.html

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Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане Встреча Путина и Токаева в резиденции в Астане 2023-11-09T10:37 true PT0M43S

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Кирилл Волков

казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика, астана